Дешевые подержанные авто продаются в четыре раза быстрее дорогих: как изменился спрос в сентябре

Статистика сентября показала поразительный контраст скорости продаж подержанных авто: из новых объявлений в категории до 3 000 долларов в неделю исчезало 27,2% предложений, тогда как в сегменте 30–50 тысяч долларов аналогичный показатель составил всего 6,8%.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Института исследований авторынка.

В сентябре 2026 года аналитики изучили скорость исчезновения объявлений на AUTO.RIA.

Бюджетный сегмент вращается быстрее всего

Высокую скорость ротации демонстрирует бюджетный класс. В категории авто до $3 тыс. за неделю пропали 27,2% новых объявлений, а в сегменте $3–5 тыс. – 21,0%.

В то же время в более дорогом диапазоне $30–50 тыс. показатель составляет всего 6,8%, то есть в четыре раза ниже. Для дилера быстрая ротация капитала часто выгоднее большей маржи при длительном простое машины в стоке.

Автомобили до $3 тыс. исчезали с объявлений почти в четыре раза быстрее

Продажа электромобилей.

Исследование свидетельствует, что самую высокую семидневную ротацию показали именно электромобили — 22,1% при медианной цене $19 300.

Для сравнения, бензиновые авто показали 14,6%, а дизельные – 14,0%. Среди отдельных моделей лидерами по скорости исчезновения объявлений стали Renault Zoe (38,6%) и Kia Niro (34,6%), опередившие даже самые дешевые классы.

Массовые модели

Больше новых поступлений зафиксировано среди Volkswagen Passat, Skoda Octavia и Volkswagen Golf. Для торговца это указывает, что такие модели имеют большой рынок, но сразу и огромное количество конкурентноспособных предложений.

За семидневный период пропали 19,0% объявлений Golf, 16,8% Octavia и 16,2% Passat. Это доказывает, что продавцу важно анализировать не только бренд, но и долю быстрых продаж.

Напомним, в августе украинцы приобрели около 5 тыс. рублей. новых автомобилей, а рынок новых авто также демонстрировал годовое падение. Лидером продаж тогда оставалась Toyota, а популярнейшей моделью был Toyota RAV-4.