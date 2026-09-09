Бензиновые и электрические авто в Украине: которые покупали в августе

В августе украинский автопарк пополнили 12,8 тыс. легковых автомобилей с бензиновыми двигателями, что на 2% меньше, чем в прошлом. В то же время доля полностью электрических автомобилей выросла против предыдущего месяца сразу среди новых машин, импорта с пробегом и внутренних перепродаж.

Об этом информирует Dilo.ua со ссылкой на " Укравтопром " и статистику Института исследований авторынка.

Из общего количества бензиновых автомобилей 1,9 тыс. были новыми. Это на 14% меньше, чем в августе прошлого года. Еще 10,9 тыс. составляли импортированные автомобили с пробегом – их количество в годовом измерении не изменилось.

Среди новых бензиновых легковушек наибольшим спросом пользовались Skoda Octavia – 221 авто, Hyundai Tucson – 173, Mazda CX-5 – 120, Skoda Kodiaq – 109 и Skoda Karoq – 93.

Среди ввозимых из-за рубежа подержанных бензиновых автомобилей лидерами стали Volkswagen Tiguan – 682 машины, Nissan Rogue – 656, Volkswagen Golf – 645, Audi Q5 – 583 и Audi A4 – 342.

В то же время Институт исследований авторынка зафиксировал в августе рост доли электромобилей во всех трех основных сегментах рынка: внутренних перепродажах, импорте подержанных машин и регистрациях новых авто.

По оценке аналитиков Института, дизельные автомобили одновременно теряют позиции, а наибольший вклад в пополнение парка электромобилей обеспечивает ввоз машин с пробегом.

Напомним, в августе среди новых легковушек бензиновые авто остались лидерами, охватив 39,1% продаж. Доля гибридов составила 32,9%, дизельных машин – 17,5%, электромобилей – 10,2%.