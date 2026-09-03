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Бензиновые, электро или гибриды: авто с какими двигателями выбирают украинцы
В августе автомобили с традиционными двигателями охватили почти 57% рынка новых легковушек. В прошлом году этот показатель составил около 49%.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".
Моторные предпочтения августа
Аналитики отмечают, что самые популярные в Украине остаются модели с бензиновыми двигателями, им принадлежит 39,1% августовских продаж новых авто (в августе 2025 года было 32,3%).
Также заметно прибавил сегмент гибридов – с 23,4% до 32,9%. Доля дизельных автомобилей за год увеличилась с 16,2% до 17,5%.
В то же время сегмент электромобилей уменьшился с 27,9% до 10,2%.
На автомобили с ГБО, как и в прошлом году, пришлось менее 1% продаж новых автомобилей.
Самые популярные модели
По данным "Укравтопрома", лидерские позиции по сегментам заняли:
- бензиновые авто – Skoda Octavia;
- гибридные – Toyota RAV-4;
- дизельные – Renault Duster;
- электро – BYD Sea Lion 06;
- авто с ГБО – Hyundai Tucson.
Рынок автомобилей в Украине.
В августе украинцы приобрели около 5 тыс . новых легковых автомобилей Это на 27% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Самой популярной маркой луны стала японская Toyota, которая на 9% улучшила свой июльский результат.
В августе самым популярным на рынке новых легковых автомобилей в Украине стал кроссовер Toyota RAV-4.