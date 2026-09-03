Бензиновые, электро или гибриды: авто с какими двигателями выбирают украинцы

В августе автомобили с традиционными двигателями охватили почти 57% рынка новых легковушек. В прошлом году этот показатель составил около 49%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Моторные предпочтения августа

Аналитики отмечают, что самые популярные в Украине остаются модели с бензиновыми двигателями, им принадлежит 39,1% августовских продаж новых авто (в августе 2025 года было 32,3%).

Также заметно прибавил сегмент гибридов – с 23,4% до 32,9%. Доля дизельных автомобилей за год увеличилась с 16,2% до 17,5%.

В то же время сегмент электромобилей уменьшился с 27,9% до 10,2%.

На автомобили с ГБО, как и в прошлом году, пришлось менее 1% продаж новых автомобилей.

Самые популярные модели

По данным "Укравтопрома", лидерские позиции по сегментам заняли:

бензиновые авто – Skoda Octavia;

гибридные – Toyota RAV-4;

дизельные – Renault Duster;

электро – BYD Sea Lion 06;

авто с ГБО – Hyundai Tucson.

Рынок автомобилей в Украине.

В августе украинцы приобрели около 5 тыс . новых легковых автомобилей Это на 27% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Самой популярной маркой луны стала японская Toyota, которая на 9% улучшила свой июльский результат.

В августе самым популярным на рынке новых легковых автомобилей в Украине стал кроссовер Toyota RAV-4.