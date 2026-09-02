Какие новые авто покупали украинцы в августе: самые популярные модели

В августе самым популярным на рынке новых легковых автомобилей в Украине стал кроссовер Toyota RAV-4.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Самые популярные модели августа

В рейтинг самых популярных моделей месяца попали:

Toyota RAV-4 – 445 ед.; Renault Duster – 298 ед.; Skoda Octavia – 227 ед.; Hyundai Tucson – 204 ед.; Skoda Kodiaq – 180 ед.; Toyota Camry – 180 ед.; Toyota LC Prado – 154 ед.; Toyota Yaris Cross – 154 ед.; BYD Sea Lion 06 – 132 ед.; Mazda CX5 – 120 ед.

Напомним, в течение августа украинцы приобрели около 5 тыс. рублей . новых легковых автомобилей Это на 27% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Самой популярной маркой луны стала японская Toyota, которая на 9% улучшила свой июльский результат.