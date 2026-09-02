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Какие новые авто покупали украинцы в августе: самые популярные модели

Toyota RAV-4
Toyota RAV-4 / Infocar

В августе самым популярным на рынке новых легковых автомобилей в Украине стал кроссовер Toyota RAV-4.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Самые популярные модели августа

В рейтинг самых популярных моделей месяца попали:

  1. Toyota RAV-4 – 445 ед.;
  2. Renault Duster – 298 ед.;
  3. Skoda Octavia – 227 ед.;
  4. Hyundai Tucson – 204 ед.;
  5. Skoda Kodiaq – 180 ед.;
  6. Toyota Camry – 180 ед.;
  7. Toyota LC Prado – 154 ед.;
  8. Toyota Yaris Cross – 154 ед.;
  9. BYD Sea Lion 06 – 132 ед.;
  10. Mazda CX5 – 120 ед.

Напомним, в течение августа украинцы приобрели около 5 тыс. рублей . новых легковых автомобилей Это на 27% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Самой популярной маркой луны стала японская Toyota, которая на 9% улучшила свой июльский результат.

Автор:
Светлана Манько

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