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Какие новые авто покупали украинцы в августе: самые популярные модели
В августе самым популярным на рынке новых легковых автомобилей в Украине стал кроссовер Toyota RAV-4.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".
Самые популярные модели августа
В рейтинг самых популярных моделей месяца попали:
- Toyota RAV-4 – 445 ед.;
- Renault Duster – 298 ед.;
- Skoda Octavia – 227 ед.;
- Hyundai Tucson – 204 ед.;
- Skoda Kodiaq – 180 ед.;
- Toyota Camry – 180 ед.;
- Toyota LC Prado – 154 ед.;
- Toyota Yaris Cross – 154 ед.;
- BYD Sea Lion 06 – 132 ед.;
- Mazda CX5 – 120 ед.
Напомним, в течение августа украинцы приобрели около 5 тыс. рублей . новых легковых автомобилей Это на 27% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Самой популярной маркой луны стала японская Toyota, которая на 9% улучшила свой июльский результат.