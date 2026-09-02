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Які нові авто купували українці у серпні: найпопулярніші моделі

Toyota RAV-4
Toyota RAV-4 / Infocar

У серпні найпопулярнішим на ринку нових легкових автомобілів в Україні став кросовер Toyota RAV-4.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Найпопулярніші моделі серпня

До рейтингу найпопулярніших моделей місяця потрапили:

  1. Toyota RAV-4 - 445 од.;
  2. Renault  Duster - 298 од.;
  3. Skoda Octavia - 227 од.;  
  4. Hyundai Tucson - 204 од.;
  5. Skoda Kodiaq - 180 од.;
  6. Toyota Camry - 180 од.;
  7. Toyota LC Prado - 154 од.; 
  8. Toyota Yaris Cross - 154 од.;
  9. BYD Sea Lion 06 - 132 од.;
  10. Mazda CX5 - 120 од.

Нагадаємо, протягом серпня українці придбали близько 5 тис. нових легкових автомобілів. Це на 27% менше, ніж в аналогічний період минулого року.

Найпопулярнішою маркою місяця стала японська Toyota, яка на 9% покращила свій липневий результат.

Автор:
Світлана Манько

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