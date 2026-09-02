Які нові авто купували українці у серпні: найпопулярніші моделі

У серпні найпопулярнішим на ринку нових легкових автомобілів в Україні став кросовер Toyota RAV-4.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Найпопулярніші моделі серпня

До рейтингу найпопулярніших моделей місяця потрапили:

Toyota RAV-4 - 445 од.; Renault Duster - 298 од.; Skoda Octavia - 227 од.; Hyundai Tucson - 204 од.; Skoda Kodiaq - 180 од.; Toyota Camry - 180 од.; Toyota LC Prado - 154 од.; Toyota Yaris Cross - 154 од.; BYD Sea Lion 06 - 132 од.; Mazda CX5 - 120 од.

Нагадаємо, протягом серпня українці придбали близько 5 тис. нових легкових автомобілів. Це на 27% менше, ніж в аналогічний період минулого року.

Найпопулярнішою маркою місяця стала японська Toyota, яка на 9% покращила свій липневий результат.