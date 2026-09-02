- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Які нові авто купували українці у серпні: найпопулярніші моделі
У серпні найпопулярнішим на ринку нових легкових автомобілів в Україні став кросовер Toyota RAV-4.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".
Найпопулярніші моделі серпня
До рейтингу найпопулярніших моделей місяця потрапили:
- Toyota RAV-4 - 445 од.;
- Renault Duster - 298 од.;
- Skoda Octavia - 227 од.;
- Hyundai Tucson - 204 од.;
- Skoda Kodiaq - 180 од.;
- Toyota Camry - 180 од.;
- Toyota LC Prado - 154 од.;
- Toyota Yaris Cross - 154 од.;
- BYD Sea Lion 06 - 132 од.;
- Mazda CX5 - 120 од.
Нагадаємо, протягом серпня українці придбали близько 5 тис. нових легкових автомобілів. Це на 27% менше, ніж в аналогічний період минулого року.
Найпопулярнішою маркою місяця стала японська Toyota, яка на 9% покращила свій липневий результат.