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Україна потребує $27 млрд на оборону та закликає партнерів посилити ППО

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Україна закликала партнерів профінансувати виробництво дронів і передати ракети для ППО / Міноборони

Україна закликає партнерів виділити додаткове фінансування на виробництво українських дронів і передати ракети для посилення протиповітряної оборони до початку зими. Загальна потреба в додаткових коштах оцінюється приблизно у $27 млрд.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Міноборони з посиланням на заяву міністра оборони України Євгенія Хмари. 

Київ звернувся до партнерів

За його словами, на тлі російського повітряного терору, планів РФ щодо мобілізації та нарощування виробництва безпілотників Україна потребує більшої кількості критично важливого озброєння. 

Україна закликає партнерів спрямувати кошти з національних бюджетів на закупівлю українських дронів, прискорити надання кредиту ЄС, а також повернутися до обговорення можливого використання заморожених російських активів.

Окремо Хмара закликав партнерів передати ракети Patriot із наявних запасів для протидії балістичним ракетам. Також Україні потрібні перехоплювачі класу "повітря–повітря" для боротьби з крилатими ракетами та боєприпаси до переносних зенітно-ракетних комплексів для протидії реактивним дронам.

Важливими для посилення обороноздатності України залишаються внески партнерів у механізми PURL і JUMPSTART.

Міністр оборони наголосив, що Україна разом із партнерами формує модель співпраці, за якої посилення української оборони одночасно зміцнює безпеку Європи. За його словами, кожне євро, інвестоване в українську оборонну промисловість, є внеском у європейську безпеку.

Хмара також повідомив, що Міністерство оборони спільно з військовим керівництвом розширює проєкти, засновані на асиметричних рішеннях. На основі спільного бачення готується план ведення війни, який найближчим часом планують представити міжнародним партнерам.

Нагадаємо, Україна звернулась до Європейського Союзу із запитом на фінансування ракет-перехоплювачів до систем Patriot. На ці потреби Київ просить виділити понад 2 мільярди євро з коштів 90-мільярдної позики ЄС.

Автор:
Ольга Опенько

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