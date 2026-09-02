Ціни на український сир підуть угору: чого чекати покупцям уже восени

Наприкінці літа український ринок сирів зіткнувся із суттєвими проблемами в логістиці та втратами готової продукції безпосередньо на складах ритейлерів. Через це в низці торговельних мереж помітно скоротився асортимент, а акційні пропозиції стали менш доступними для покупців.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Інфагро".

Імпорт втрачає позиції

Скорочення ввезення іноземних сирів відкриває додаткові можливості для вітчизняних молочарів.

На тлі зростання цін на сир у Європі імпорт стрімко втрачає цінову привабливість, через що дистриб’ютори дедалі обережніше підходять до формування нових замовлень.

Очікується, що восени скидок на сир стане ще менше, а базові цінники на полицях можуть піти вгору після тривалого періоду стабільності.

Тиск на експорт та динаміка виробництва

Водночас українським експортерам буде важко підвищувати ціни на зовнішніх майданчиках. На ключовому ринку Казахстану посилюється тиск з боку російських та білоруських виробників, чия продукція подешевшала через девальвацію рубля.

Попри ці виклики, у серпні випуск сирів в Україні дещо зріс порівняно з минулим роком — підприємства поступово нарощують виробництво напівтвердих та білих видів, хоча загальна кон’юнктура ринку залишається складною.

Раніше повідомлялося, що українські виробники сирів скорочують випуск твердих і напівтвердих сортів через сезонне зниження попиту та посилення конкуренції з боку європейської продукції.