Імпорт сирів з Європи зріс: українські виробники стикаються з більшою конкуренцією

У серпні в Україні традиційно зростають продажі сирів, однак цього року ситуацію ускладнює збільшення пропозиції європейської продукції. На ринку частка напівтвердих сирів з ЄС вже наблизилася до третини.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Infagro.

Імпорт сирів в Україну

У липні імпорт умовно сичужних сирів зріс на 65% порівняно з липнем минулого року і досяг найвищого рівня для цього місяця.

Найбільше зросли поставки напівтвердих сирів — категорії, у якій працює значна частина українських виробників. Імпорт цієї продукції збільшився більш ніж на 80%, а частка європейських сирів на ринку наблизилася до третини.

Експорт українських сирів скорочується

Конкуренція зростає і в сегментах білих та плавлених сирів. Основним постачальником традиційно залишається Польща, однак український ринок також цікавить інших європейських виробників.

Як зазначають аналітики, українські компанії поки не можуть компенсувати втрати на внутрішньому ринку за рахунок експорту. У липні поставки напівтвердих сирів за кордон скоротилися приблизно на чверть у річному вимірі. Експорт сирних продуктів знизився ще більше.

Підтримкою для виробників залишаються вищі експортні ціни порівняно з вартістю імпортної продукції. Однак додатковий тиск може створити конкуренція з боку російських постачальників на ринку Казахстану.

Ціни та витрати виробництва

Попри зміну ситуації на ринку, основні українські виробники поки не переглядають базові ціни на напівтверді сири.

Частину продукції вони продають зі знижками. Водночас можливості для таких акцій можуть скоротитися через очікуване зростання собівартості виробництва, зокрема через подорожчання сировини.

Нагадаємо, за перше півріччя імпорт твердих і напівтвердих сирів в Україну зріс на 27% порівняно з аналогічним періодом 2025 року. У результаті частка імпортної продукції в цьому сегменті вже перевищує третину продажів.