ДПС створює Реєстр пошкодженого бізнесу: як повідомити про втрати

Українські підприємства, які втратили або пошкодили майно через російську агресію, зможуть добровільно повідомляти про це Державну податкову службу. ДПС уже розробила відповідну форму та починає приймати такі звернення — це має стати першим етапом створення окремого Реєстру пошкодженого бізнесу.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення в. о. голови ДПС Лесю Карнаух.

У повідомленні підприємство зможе зазначити дату й обставини пошкодження або знищення майна, перелік та орієнтовну вартість втрачених товарів і основних засобів, інформацію про проведену інвентаризацію, податковий кредит з ПДВ, а також підтвердження факту руйнування від компетентних органів.

Подання документа буде добровільним. Якщо після першого звернення підприємство отримає додаткові документи або уточнить розмір збитків, повідомлення можна буде подати повторно з оновленими даними.

У ДПС пояснюють, що ця інформація потрібна не лише для формування реєстру. Податкова зможе враховувати наслідки обстрілів під час аналізу показників підприємств і не розцінювати спричинене війною падіння діяльності як податковий ризик без урахування конкретних обставин.

Надалі повідомлення планують інтегрувати безпосередньо в Електронний кабінет. Поки цього не зроблено, його можна подати в паперовому вигляді або через розділ "Листування з ДПС" у приватній частині Електронного кабінету.

Приймати документи мають усі головні управління ДПС та Офіси податкових консультантів. Допомогу із заповненням також надаватимуть Контакт-центр та центри обслуговування платників.

Водночас створення Реєстру пошкодженого бізнесу саме по собі не означає автоматичного отримання компенсації. Йдеться насамперед про фіксацію втрат та врахування цих обставин податковою.

Нагадаємо, кілька днів тому для українських юридичних осіб розширили можливості фіксувати воєнні збитки і в міжнародному Реєстрі збитків. Через "Дію" бізнес тепер може заявляти, зокрема, про витрати на переміщення, інші економічні втрати та гуманітарні витрати. Це окремий від реєстру ДПС механізм, пов'язаний із майбутніми репараціями за шкоду, завдану Росією.