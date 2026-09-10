В "Дії" запустили нові категорії заяв про збитки українського бізнесу

Українські юридичні особи відтепер можуть зафіксувати в міжнародному Реєстрі збитків нові втрати, спричинені російською агресією. Через портал “Дія” доступні три нові категорії заяв - щодо переміщення бізнесу, інших економічних втрат і гуманітарних витрат.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба "Дії".

Реєстр збитків для бізнесу

Йдеться, зокрема, про витрати на евакуацію та переміщення бізнесу, інші економічні втрати, а також витрати на підтримку працівників та їхніх близьких.

Доступні такі категорії заяв:

C3.3 Переміщення (евакуація) бізнесу - передбачає фіксацію витрат, пов’язаних з евакуацією або переміщенням підприємства, а також прибутку, втраченого внаслідок цього. До таких витрат можуть належати транспортні та логістичні послуги, повторний запуск бізнесу або оренда житла для працівників.

C3.4 Інші економічні втрати - категорія для збитків юридичних осіб, які не охоплюються іншими категоріями заяв до Реєстру.

C4 Гуманітарні витрати - стосується витрат підприємств на допомогу працівникам та членам їхніх сімей. Зокрема, йдеться про евакуацію, тимчасове проживання, невідкладну медичну допомогу та інші надзвичайні заходи.

Подати заяву можна щодо збитків і витрат, яких юридична особа зазнала починаючи з 24 лютого 2022 року через російську агресію. Заявки подаються онлайн через портал Дія, після чого їх перевіряють і передають до міжнародного Реєстру збитків.

Реєстр створили для збору заяв щодо компенсації збитків, втрат і шкоди, завданих Україні внаслідок міжнародно-протиправних дій Російської Федерації після 24 лютого 2022 року.

Послугу реалізують Міністерство цифрової трансформації та Міністерство юстиції. Розвиток сервісу здійснюється в межах швейцарсько-української Програми EGAP, яку впроваджує Фонд Східна Європа.

Нагадаємо, наприкінці серпня український бізнес отримав можливість компенсувати втрату активів в окупації: міжнародний Реєстр збитків розпочав прийом заяв за категорією C3.2.