В "Дії" запустили новые категории заявлений об убытках украинского бизнеса

Украинские юридические лица отныне могут зафиксировать в международном Реестре ущерба новые потери, нанесенные российской агрессией. Через портал "Дія" доступны три новые категории заявлений - по перемещению бизнеса, другим экономическим потерям и гуманитарным расходам.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба "Дії".

Реестр убытков для бизнеса

Речь идет, в частности, о расходах на эвакуацию и перемещение бизнеса, других экономических потерях, а также расходах на поддержку работников и их близких.

Доступны следующие категории заявлений:

C3.3 Перемещение (эвакуация) бизнеса - предусматривает фиксацию затрат, связанных с эвакуацией или перемещением предприятия, а также прибыли, потерянной в результате. К таким расходам могут относиться транспортные и логистические услуги, повторный запуск бизнеса или аренда жилья для работников.

C3.4 Другие экономические потери – категория для убытков юридических лиц, не охватываемых другими категориями заявлений в Реестр.

C4 Гуманитарные расходы – касается расходов предприятий на помощь работникам и членам их семей. В частности, речь идет об эвакуации, временном проживании, неотложной медицинской помощи и других чрезвычайных мерах.

Подать заявление можно об убытках и расходах, которые юридическое лицо потерпело начиная с 24 февраля 2022 года из-за российской агрессии. Заявки подаются онлайн через портал "Дії", после чего их проверяют и передают в международный Реестр убытков.

Реестр был создан для сбора заявлений о компенсации ущерба, потерь и ущерба, причиненного Украине в результате международно-противоправных действий Российской Федерации после 24 февраля 2022 года.

Услуга будет реализована Министерством цифровой трансформации и Министерством юстиции. Развитие сервиса осуществляется в рамках швейцарско-украинской программы EGAP, которую внедряет Фонд Восточная Европа.

Напомним, в конце августа украинский бизнес получил возможность компенсировать потерю активов в оккупации: международный Реестр убытков приступил к приему заявлений по категории C3.2.