Реестр убытков: бизнес может заявить о потере имущества на оккупированных территориях в "Дії"

Украинский бизнес получил возможность компенсировать потерю активов в оккупации: международный Реестр убытков приступил к приему заявлений по категории C3.2. Подать документы по потерянному имуществу, бизнесу или недополученной прибыли можно непосредственно через портал "Дія".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минюста.

Как пояснили в ведомстве, в рамках данной категории утратой контроля считается полное либо существенное лишение способности воспользоваться, владеть либо распоряжаться имуществом без зависимости от решений органов власти РФ либо подконтрольных ей структур.

Кто может подать заявление

Заявление может подать юридическое лицо, зарегистрированное по законодательству Украины, независимо от формы собственности. Представить ее можно, если компания является собственником или совладельцем имущества.

Такое право также имеют юридические лица, пользующиеся имуществом в праве оперативного управления, хозяйственного ведения или узуфрукта.

Что можно заявить

Категория C3.2 включает материальные активы, в том числе недвижимое и движимое имущество.

В заявлении можно потребовать учесть:

стоимость утраченного имущества;

потерянная прибыль из-за невозможности пользоваться им;

полную потерю бизнеса.

По данным Минюста, Реестр принимает заявления по 31 категории от физических и юридических лиц, органов государственной власти и местного самоуправления.

Напомним, международный Реестр ущерба для Украины открыл категорию A3.4 "Потеря оплачиваемой работы". Заявления могут подавать украинцы, которые из-за полномасштабного вторжения РФ потеряли работу и источник дохода.