ФЛП теперь могут подавать заявления о потере бизнеса через международный Реестр убытков

Физические лица-предприниматели теперь могут подать заявление в международный Реестр убытков (RD4U) в новой категории А3.5 "Потеря частного предпринимательства". Категория охватывает фактическую потерю доходов от бизнеса, включая ожидаемую, но не полученную прибыль.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Министерство экономики.

Заявку могут подавать ФЛП, потерявшие прибыль или вынужденные прекратить фактическую деятельность после 24 февраля 2022 года из-за:

боевые действия или оккупацию;

разрушение имущества;

вынужденный переезд в другой регион или за границу;

мобилизацию или добровольное участие в защите страны;

критическое снижение спроса из-за войны войны.

Как подать заявление

По информации, опубликованной на портале "Дія", процесс занимает до 20 минут и безвозмездный. Для этого нужно:

1. Зарегистрироваться или авторизоваться в кабинете гражданина на diia.gov.ua с помощью электронной подписи.

2. Заполнить заявление, указав дату фактического прекращения деятельности, описание событий, приведших к потере предпринимательской деятельности, данные о прибылях к потере бизнеса и размере желаемой компенсации.

3. Подписать заявление электронной подписью и отправить.

При подаче можно добавлять доказательства остановки деятельности, информацию о доходах, подтверждение специального статуса (например, военного), а также финансовую отчетность, доступную электронно через налоговые органы.

Дальнейший процесс рассмотрения

Внесенное в Реестр убытков заявление вместе с доказательствами будет передано компенсационной комиссии для определения размера компенсации.

Создание комиссии уже начато: в декабре 2025 35 государств и Европейский Союз подписали соответствующую конвенцию. После регистрации заявления пользователь будет получать уведомление о ходе его рассмотрения в кабинете гражданина и по электронной почте.

Каждое заявление является юридической основой для будущих компенсаций и важным шагом к привлечению Российской Федерации к ответственности за ущерб, нанесенный Украине.

Напомним, Реестр убытков недавно расширил список категорий для подачи заявлений. Теперь украинцы могут подавать обращения в случаях насильственного перемещения или депортации детей и взрослых как внутри страны, так и за ее границы.