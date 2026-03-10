ФОПи тепер можуть подавати заяви про втрату бізнесу через міжнародний Реєстр збитків

Фізичні особи-підприємці тепер можуть подати заяву до міжнародного Реєстру збитків (RD4U) у новій категорії А3.5 "Втрата приватного підприємництва". Категорія охоплює фактичну втрату доходів від бізнесу, включно з очікуваним, але не отриманим прибутком.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міністерство економіки.

Заявку можуть подавати ФОПи, які втратили прибуток або були змушені припинити фактичну діяльність після 24 лютого 2022 року через:

бойові дії або окупацію;

руйнування майна;

вимушений переїзд у інший регіон чи за кордон;

мобілізацію чи добровільну участь у захисті країни;

критичне зниження попиту через війну.

Як подати заяву

За інформацією, опублікованою на порталі "Дія", процес займає до 20 хвилин і є безоплатним. Для цього потрібно:

1. Зареєструватися або авторизуватися у кабінеті громадянина на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису.

2. Заповнити заяву, вказавши дату фактичного припинення діяльності, опис подій, що призвели до втрати підприємницької діяльності, дані про прибутки до втрати бізнесу та розмір бажаної компенсації.

3. Підписати заяву електронним підписом та відправити.

Під час подання можна додавати докази зупинки діяльності, інформацію про доходи, підтвердження спеціального статусу (наприклад, військового), а також фінансову звітність, доступну електронно через податкові органи.

Подальший процес розгляду

Внесену до Реєстру збитків заяву разом із доказами буде передано компенсаційній комісії для визначення розміру компенсації.

Створення комісії вже розпочато: у грудні 2025 року 35 держав та Європейський Союз підписали відповідну конвенцію. Після реєстрації заяви користувач отримуватиме повідомлення про хід її розгляду у кабінеті громадянина та на електронну пошту.

Кожна заява є юридичною основою для майбутніх компенсацій і важливим кроком до притягнення Російської Федерації до відповідальності за збитки, завдані Україні.

Нагадаємо, Реєстр збитків нещодавно розширив перелік категорій для подання заяв. Тепер українці можуть подавати звернення у випадках насильницького переміщення або депортації дітей та дорослих як у межах країни, так і за її кордони.