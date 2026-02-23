Вимушений виїзд з України: Реєстр збитків приймає нові заяви

23 лютого 2026 року Міжнародний реєстр збитків для України відкрив нову категорію заяв - A1.2 “Вимушене переміщення за межі України”. Вона стосується українців, які через російську агресію були змушені виїхати за кордон і не можуть повернутися додому.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мін'юсту.

Реєстр збитків розширив перелік

Це черговий крок на шляху до відновлення справедливості для мільйонів українців, які через російську агресію були змушені залишити домівки та шукати захисту за кордоном, йдеться в повідомленні.

Подати заяву за цією категорією можуть фізичні особи, які вимушено виїхали за межі України, не мають можливості повернутися додому через війну або з метою уникнення її наслідків, а також отримали тимчасовий захист чи притулок в іншій державі внаслідок повномасштабного вторгнення.

Водночас наголошується, що подання заяви за категорією A1.2 не обмежує права заявників на звернення за категорією A1.1 "Вимушене внутрішнє переміщення". Особи, які вже подали заяву за однією з цих категорій, можуть скористатися можливістю подати заяву й за іншою.

Усі заяви до Реєстру подаються виключно через вебпортал "Дія". Станом на сьогодні Реєстр уже відкрив 15 категорій заяв. Зокрема, громадяни можуть задекларувати шкоду у випадках смерті або зникнення безвісти близького члена сім’ї, порушення особистої недоторканності, пошкодження чи знищення житлової та нежитлової нерухомості, втрати житла або місця проживання, а також втрати доступу чи контролю над нерухомим майном на тимчасово окупованих територіях.

Подати заяву можуть повнолітні громадяни України. Батьки або законні представники мають право зробити це від імені дитини. Для підписання заяви необхідно мати Дія.Підпис або кваліфікований електронний підпис (КЕП). Якщо заявник уже подавав заяву про вимушене внутрішнє переміщення за категорією A1.1, це не обмежує можливість звернення і за категорією A1.2.

Подання заяви здійснюється онлайн через вебпортал "Дія" за таким алгоритмом:

авторизуватися на порталі;

обрати категорію A1.2 "Вимушене переміщення за межі України";

заповнити інформацію про обставини виїзду;

за наявності додати підтвердні матеріали;

підписати заяву Дія.Підписом або КЕП.

Під час заповнення заяви рекомендується надати детальну інформацію про події, які змусили залишити Україну, обставини перетину кордону або причини неможливості повернення, дані про отриманий прихисток за кордоном, а також інше громадянство - за наявності. Це дозволить повніше зафіксувати історію вимушеного переміщення.

Про Реєстр збитків

Міжнародний Реєстр збитків, завданих агресією РФ проти України створений для збору заяв про компенсацію збитків, втрат чи шкоди, завданих агресією Росії проти України з 24 лютого 2022 року на території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Це перший крок до міжнародного компенсаційного механізму. Реєстр був створений Україною, ЄС та ще 42 країнами і розташований у Гаазі.

Міжнародний реєстр збитків стартував 2 квітня 2024 року. За прогнозами, на відшкодування збитків може податися до 8 мільйонів українців, що потерпіли від війни.

Реєстр збитків нещодавно розширив перелік категорій для подання заяв. Тепер українці можуть подавати звернення у випадках насильницького переміщення або депортації дітей та дорослих як у межах країни, так і за її кордони.