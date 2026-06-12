МВФ відкриває Україні доступ до нового фінансування у $690 млн: сторони досягли угоди про перегляд програми

Представники Міжнародного валютного фонду та українська влада досягли угоди на рівні персоналу щодо першого перегляду чотирирічної програми EFF. Це рішення відкриває Україні доступ до фінансування у $690 млн в межах програми загальним обсягом $8,1 млрд після виконання ключових індикативних цілей.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у пресрелізі МВФ.



Цю домовленість має схвалити Рада директорів МВФ, яка розгляне питання наступного місяця. Якщо Рада директорів затвердить результати перегляду, Україна отримає доступ до фінансування обсягом до 503 млн спеціальних прав запозичень, що в еквіваленті становить $690 млн. Це збільшить загальний обсяг виплачених коштів за цією програмою до $2,2 млрд.

У релізі МВФ зазначає, що чотирирічна програма EFF для України є опорою для економічної програми влади в умовах надзвичайно високої невизначеності. Усі кількісні критерії ефективності та індикативні цілі на кінець березня досягнуті, однак прогрес структурних реформ уповільнився.

Угоди на рівні персоналу було досягнуто після погодження коригувальних заходів для усунення відхилень, додаткових зобов'язань у сфері політики та перегляду графіка реформ.

Обговорення в межах консультацій за Статтею IV фокусувалися на заходах для стимулювання стійкого післявоєнного зростання та створення ринкової економіки. Йдеться про такі кроки:

реформи для створення податкової системи, що сприяє економічному зростанню;

заходи для скорочення великого тіньового сектору.

В МВФ зазначають, що влада України повинна остерігатися перевитрат, бути готовою мобілізувати додаткові внутрішні доходи, визначити потенційні компенсаційні заощадження та бути готовими до збільшення внутрішнього фінансування. Оскільки витрати залишатимуться підвищеними в середньостроковій перспективі, в тому числі на оборону та реконструкцію, необхідні постійні зусилля для вдосконалення податкового адміністрування та податкової політики з метою мобілізації доходів.

Зобов'язання в межах погодженої програми фінансування передбачають скасування митного звільнення від ПДВ для посилок. Цей крок спрямований на закриття наявної лазівки та зменшення обсягів несуттєвого імпорту. Також заплановано впровадження заходів протидії міжнародному трансфертному ціноутворенню, щоб позбавити компанії можливості використовувати податковий арбітраж для уникнення сплати податків в Україні.

Раніше повідомлялося, що Україна може отримати майже 700 млн доларів нового фінансування від Міжнародного валютного фонду, попри те, що парламент не встиг виконати одну з ключових умов кредитної програми.