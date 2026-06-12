МВФ погодив новий транш для України, попри невиконання однієї з умов

Україна може отримати майже 700 млн доларів нового фінансування від Міжнародного валютного фонду, попри те, що парламент не встиг виконати одну з ключових умов кредитної програми. Сторони досягли угоди на рівні персоналу, яка відкриває шлях до виділення чергового траншу після схвалення Радою директорів МВФ.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

За інформацією джерел Bloomberg, переговори між Києвом та Фондом тривали кілька тижнів і ускладнювалися невиконанням Україною зобов'язання щодо ухвалення законодавчих змін для розширення оподаткування міжнародних поштових відправлень. Йдеться, зокрема, про запровадження ПДВ та інших зборів на посилки вартістю понад 45 євро.

У підсумку МВФ погодився відтермінувати виконання цієї умови до липня, фактично надавши українським законодавцям додатковий час. Наступний перегляд програми очікується не раніше вересня.

Нове фінансування становитиме близько 700 млн доларів. Офіційно про досягнення домовленостей можуть оголосити найближчим часом, однак остаточне рішення ще має ухвалити Рада директорів Фонду.

Затримка з ухваленням податкових змін пояснюється значним суспільним та політичним спротивом. Підвищення податкового навантаження на міжнародні покупки викликало критику серед українців та частини народних депутатів.

Попри неодноразові відтермінування окремих реформ, МВФ продовжує підтримувати Україну в межах чотирирічної програми розширеного фінансування. У 2023 році Фонд затвердив для України пакет допомоги на 15,6 млрд доларів, що стало безпрецедентним рішенням для країни, яка перебуває в умовах повномасштабної війни.

Підтримка МВФ має для України не лише фінансове значення. Вона також є важливим сигналом для інших міжнародних партнерів, зокрема Європейського Союзу, який пов'язує частину власної допомоги з виконанням реформ, передбачених програмою Фонду.

Нагадаємо, 3 березня Україна отримала перший транш у 1,5 млрд доларів від МВФ.

Перший перегляд програми МВФ заплановано на червень 2026 року. За умови успішного перегляду Україна отримає 686 млн доларів.