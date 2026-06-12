МВФ согласовал новый транш для Украины, несмотря на невыполнение одного из условий

Украина может получить почти 700 млн долларов нового финансирования от Международного валютного фонда, несмотря на то, что парламент не успел выполнить одно из ключевых условий кредитной программы. Стороны достигли соглашения на уровне персонала, открывающего путь к выделению очередного транша после одобрения Советом директоров МВФ.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Вloomberg.

По информации источников Bloomberg, переговоры между Киевом и Фондом продолжались несколько недель и усложнялись невыполнением Украиной обязательства по принятию законодательных изменений для расширения налогообложения международных почтовых отправлений. Речь идет, в частности, о введении НДС и других сборов на посылки стоимостью более 45 евро.

В итоге МВФ согласился отсрочить исполнение этого условия до июля, фактически предоставив украинским законодателям дополнительное время. Следующий просмотр программы ожидается не раньше сентября.

Новое финансирование будет составлять около 700 млн. долларов. Официально о достижениях договоренностей могут объявить в ближайшее время, однако окончательное решение еще предстоит принять Совету директоров Фонда.

Задержка с принятием налоговых изменений объясняется значительным общественным и политическим сопротивлением. Повышение налоговой нагрузки на международные покупки вызвало критику украинцев и части народных депутатов.

Несмотря на неоднократную отсрочку отдельных реформ, МВФ продолжает поддерживать Украину в рамках четырехлетней программы расширенного финансирования. В 2023 году Фонд утвердил для Украины пакет помощи в размере 15,6 млрд долларов, что стало беспрецедентным решением для страны, находящейся в условиях полномасштабной войны.

Поддержка МВФ имеет для Украины не только финансовое значение. Она также является важным сигналом для других международных партнеров, в частности, Европейского Союза, который связывает часть собственной помощи с выполнением реформ, предусмотренных программой Фонда.

Напомним, 3 марта Украина получила первый транш в 1,5 млрд долларов от МВФ.

Первый пересмотр программы МВФ намечен на июнь 2026 года. При успешном пересмотре Украина получит 686 млн долларов.