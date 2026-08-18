Украинский несырьевой экспорт получил поддержку на 8,69 млрд грн: главные рынки и товары

В январе-июле 2026 года государство через Экспортно-кредитное агентство (ЭКА) поддержало экспорт украинских товаров на 8,69 млрд грн, застраховав 52 соглашения для 38 предпринимателей.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики и окружающей среды Украины.

Какие регионы в лидерах

Больше всего поддержанного экспорта пришлось на предприятия Хмельницкой области - 4,61 млрд грн. Также значительные объемы обеспечили компании из Киева – 929,05 млн грн и Житомирской области – 591,59 млн грн.

В среднем каждая гривна страховой ответственности ЭКА обеспечила 11,82 грн. поддержанного экспорта.

Основные страны-покупатели

Украинские товары, получившие страховую поддержку, поставляли в 28 стран. Крупнейшими рынками стали:

Германия - 1,22 млрд грн;

Швеция - 985,01 млн грн;

Объединенные Арабские Эмираты - 879,26 млн грн;

Нидерланды - 730,66 млн грн;

Польша - 704,32 млн грн.

Какие товары экспортировали больше всего

Наибольшую долю поддержанного экспорта сформировала мебельная промышленность – 4,61 млрд грн. Среди других отраслей:

переработка молока и производство масла и сыра - 879,26 млн грн;

оптовая торговля сахаром, шоколадом и кондитерскими изделиями - 591,59 млн грн;

вспомогательная деятельность в сфере транспорта - 501,88 млн грн;

производство масла и животных жиров - 474,45 млн грн.

Справочно

Деятельность Экспортно-кредитного агентства Украины - это один из элементов политики развития украинских производителей "Сделано в Украине". Ее цель – поддержка несырьевого экспорта, развитие производств и привлечение инвестиций в реальный сектор.

Напомним, в январе-июне 2026 года Экспортно-кредитное агентство Украины поддержало экспорт украинских товаров на общую сумму 7,53 млрд. грн. Благодаря страхованию рисков 33 предприятия заключили 40 соглашений.