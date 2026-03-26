Кабмин разрешил ЭКА самостоятельно страховать инвестиционные кредиты

Кабинет Министров предоставил Экспортно-кредитному агентству (ЭКА) право самостоятельно определять условия страхования инвестиционных кредитов. Теперь агентство сможет оперативно реагировать на потребности рынка и предлагать банкам более широкое страховое покрытие для бизнеса, модернизирующее производство и реализующее экспортно ориентированные проекты.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Минэкономики.

"Расширение полномочий ЭКА в страховании инвестиционных кредитов позволит агентству оперативно реагировать на потребности рынка и предлагать банкам более широкое страховое покрытие. Это прямая поддержка бизнеса, который привлекает финансирование на модернизацию производства, восстановление мощностей и новые экспортно ориентированные проекты", - отметил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Ранее постановление Кабмина №388 ограничивало деятельность ЭКА только страхованием инвестиционных кредитов от военных и политических рисков. Теперь это ограничение снято, и перечень покрытых рисков агентство будет определять самостоятельно через внутренние политики.

Национальный банк Украины признает страховое покрытие ЭКА в качестве приемлемого обеспечения кредита. Это означает, что заемщики, заключившие договор страхования с агентством, могут получить инвестиционный кредит без дополнительного залога.

Справка:

Экспортно-кредитное агентство (ЭКА) – государственное учреждение, способствующее развитию несырьевого экспорта и привлечению инвестиций в украинское производство. Агентство предоставляет страховое покрытие для внешнеэкономических контрактов, экспортных кредитов, банковских гарантий, прямых инвестиций в Украину и инвестиционных кредитов. В 2025 году ЭКА поддержало украинский несырьевой экспорт на сумму 10,43 млрд грн, что в 1,4 раза превышает показатель 2024 года. Деятельность агентства является частью государственной программы развития производителей под маркой "Сделано в Украине".

