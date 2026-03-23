С начала года ЭКА поддержало экспорт на 5,9 млрд грн

Экспортно-кредитное агентство Украины в январе-феврале 2026 года поддержало экспортные контракты на общую сумму 5,9 млрд. грн. За этот период агентство застраховало 11 кредитов и способствовало реализации 17 экспортных соглашений для 16 украинских компаний.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

Эффективность инструментов поддержки остается высокой: каждая гривна ответственности ЭКА обеспечила 31,6 грн будущей экспортной выручки.

Наибольшие объемы поддержанного экспорта обеспечили предприятия Хмельницкой области – 4,6 млрд грн. Также среди лидеров Львовская область с показателем 501,9 млн грн, Черниговская – 324,9 млн грн, Запорожская – 166,16 млн грн и Одесская – 144,11 млн грн.

Среди основных внешних рынков доминируют страны Европейского Союза. Крупнейшим импортером украинской продукции стала Германия с объемом 1,09 млрд. грн. Далее следует Польша - 663,17 млн грн. Также значительные поставки осуществлялись в Молдову, Францию и Латвию, а также в ряд других европейских стран.

В товарной структуре экспорта, поддержанного ЭКА, беспрекословно лидируют мебель и сопутствующая продукция — 4,61 млрд грн. Также значительные объемы приходятся на печатную продукцию (501,88 млн грн), изделия из черных металлов (424,56 млн грн), бумагу и картон (173,86 млн грн), а также машины и оборудование (51,01 млн грн).

Деятельность ЭКА является частью государственной политики развития производства и продвижения несырьевого экспорта в рамках инициативы "Сделано в Украине". Ее инструменты направлены на снижение рисков для бизнеса, расширение экспортных возможностей и привлечение инвестиций в реальный сектор экономики.

По итогам 2025 года Экспортно-кредитное агентство (ЭКА) поддержало отечественных производителей на сумму 10,43 млрд грн. Это в 1,4 раза больше, чем в 2024 году (7,53 млрд. грн.).