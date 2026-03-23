З початку року ЕКА підтримало експорт на 5,9 млрд грн

Експортно-кредитне агентство України у січні–лютому 2026 року підтримало експортні контракти на загальну суму 5,9 млрд грн. За цей період агентство застрахувало 11 кредитів і сприяло реалізації 17 експортних угод для 16 українських компаній.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Ефективність інструментів підтримки залишається високою: кожна гривня відповідальності ЕКА забезпечила 31,6 грн майбутньої експортної виручки.

Найбільші обсяги підтриманого експорту забезпечили підприємства Хмельницької області — 4,6 млрд грн. Також серед лідерів Львівська область із показником 501,9 млн грн, Чернігівська — 324,9 млн грн, Запорізька — 166,16 млн грн та Одеська — 144,11 млн грн.

Серед ключових зовнішніх ринків домінують країни Європейського Союзу. Найбільшим імпортером української продукції стала Німеччина із обсягом 1,09 млрд грн. Далі йде Польща — 663,17 млн грн. Також значні поставки здійснювалися до Молдова, Франція та Латвія, а також до низки інших європейських країн.

У товарній структурі експорту, підтриманого ЕКА, беззаперечно лідирують меблі та супутня продукція — 4,61 млрд грн. Також значні обсяги припадають на друковану продукцію (501,88 млн грн), вироби з чорних металів (424,56 млн грн), папір і картон (173,86 млн грн), а також машини та обладнання (51,01 млн грн).

Діяльність ЕКА є частиною державної політики розвитку виробництва та просування несировинного експорту в межах ініціативи "Зроблено в Україні". Її інструменти спрямовані на зниження ризиків для бізнесу, розширення експортних можливостей і залучення інвестицій у реальний сектор економіки.

Додамо, за підсумками 2025 року Експортно-кредитне агентство (ЕКА) підтримало вітчизняних виробників на суму 10,43 млрд грн. Це в 1,4 раза більше, ніж у 2024 році (7,53 млрд грн).