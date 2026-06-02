Експорт агропродукції з України впав майже на 9%: підсумки травня
У травні 2026 року Україна експортувала 5,2 млн тонн продукції агропромислового комплексу (АПК). Це на 8,6% менше порівняно з показниками попереднього місяця.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Українського клубу аграрного бізнесу.
Скорочення обсягів відвантажень наприкінці маркетингового року є традиційним для ринку, і поточний сезон не став винятком. Водночас в Україні досі залишаються значні обсяги продукції, призначеної для продажу за кордон — насамперед це стосується зернових культур.
Структура українського агроекспорту у травні 2026 року:
- Зернові культури: 3,6 млн тонн (кукурудза — 65%, пшениця — 34%, ячмінь — 1%). Падіння порівняно з квітнем становило 12%.
- Рослинні олії: 463,4 тис. тонн (соняшникова — 85%, соєва — 9%, ріпакова — 6%). Просідання обсягів — 8%.
- Макуха: 417,2 тис. тонн (соняшникова — 67%, соєва — 33%). Падіння становило 17%.
- Олійні культури: 323,9 тис. тонн (соя — 60%, ріпак — 38%, соняшник — 1%). Цей сегмент продемонстрував стрімке зростання — на 65%.
- Інші види продукції АПК: 412,8 тис. тонн, що на 4% менше, ніж у попередньому місяці.
За підсумками травня скорочення експорту зафіксовано майже в усіх категоріях товарів. Єдиним винятком, що показав позитивну динаміку, стали олійні культури.
Нагадаємо, за підсумками квітня зафіксовано зростання обсягів передачі зернових вантажів через українсько-угорські залізничні прикордонні переходи.