Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,30

+0,03

EUR

51,60

+0,04

Готівковий курс:

USD

44,20

44,10

EUR

51,75

51,55

ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Галузеві лідери

2025 року
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Експорт агропродукції з України впав майже на 9%: підсумки травня

пшениця
Експорт українського зерна впав на 12% у травні / Depositphotos

У травні 2026 року Україна експортувала 5,2 млн тонн продукції агропромислового комплексу (АПК). Це на 8,6% менше порівняно з показниками попереднього місяця.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Українського клубу аграрного бізнесу. 

Скорочення обсягів відвантажень наприкінці маркетингового року є традиційним для ринку, і поточний сезон не став винятком. Водночас в Україні досі залишаються значні обсяги продукції, призначеної для продажу за кордон — насамперед це стосується зернових культур.

Структура українського агроекспорту у травні 2026 року:

  • Зернові культури: 3,6 млн тонн (кукурудза — 65%, пшениця — 34%, ячмінь — 1%). Падіння порівняно з квітнем становило 12%.
  • Рослинні олії: 463,4 тис. тонн (соняшникова — 85%, соєва — 9%, ріпакова — 6%). Просідання обсягів — 8%.
  • Макуха: 417,2 тис. тонн (соняшникова — 67%, соєва — 33%). Падіння становило 17%.
  • Олійні культури: 323,9 тис. тонн (соя — 60%, ріпак — 38%, соняшник — 1%). Цей сегмент продемонстрував стрімке зростання — на 65%.
  • Інші види продукції АПК: 412,8 тис. тонн, що на 4% менше, ніж у попередньому місяці.

За підсумками травня скорочення експорту зафіксовано майже в усіх категоріях товарів. Єдиним винятком, що показав позитивну динаміку, стали олійні культури.

Фото 2 — Експорт агропродукції з України впав майже на 9%: підсумки травня

Нагадаємо, за підсумками квітня зафіксовано зростання обсягів передачі зернових вантажів через українсько-угорські залізничні прикордонні переходи.

Автор:
Тетяна Бесараб