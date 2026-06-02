Бахматюк має повернути НБУ 1,2 млрд грн: суд поставив крапку у тривалій справі

Верховний Суд остаточно підтвердив рішення про стягнення з колишнього власника ПАТ "ВіЕйБі Банк" Олега Бахматюка понад 1,2 млрд грн на користь Національного банку за боргом банку за кредитом рефінансування.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба НБУ.

Зазначається, що 27 травня Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду залишив без змін рішення судів першої та апеляційної інстанцій, які задовольнили позов регулятора про стягнення коштів із Бахматюка як поручителя за зобов’язаннями банку.

"Остаточне рішення Верховного Суду поставило крапку в цій тривалій справі... Зобов’язання не втрачають свого значення з плином часу", — прокоментував рішення директор юридичного департаменту НБУ Олександр Зима.

Бахматюк проти НБУ

ПАТ "ВіЕйБі Банк у 2014 році уклав з НБУ договір про стабілізаційний кредит на суму 1,2 млрд грн. Олег Бахматюк поручився за повернення банком кредитних коштів та уклав з регулятором договір поруки, узявши на себе особисті зобов’язання за погашення заборгованості фінансової установи перед НБУ.

Банк не виконав своїх зобов’язань перед НБУ, так само як і його власник. Тому регулятор звернувся до Печерського районного суду міста Києва з позовом про стягнення заборгованості з Олега Бахматюка.

Печерський районний суд міста Києва 30 січня 2025 року задовольнив позов регулятора до Бахматюка про стягнення з нього 1,2 млрд грн на користь НБУ.

Правління НБУ віднесло ПАТ "ВіЕйБі Банк" до категорії неплатоспроможних 20 листопада 2014 року, а 19 березня 2015 року ухвалило рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію цього банку. Сам банк знаходиться в стадії ліквідації досі.

Наразі на розгляді Печерського районного суду міста Києва залишаються ще п’ять справ за позовними заявами НБУ до Олега Бахматюка за боргами ПАТ "ВіЕйБі Банк" та ПАТ "КБ "Фінансова Ініціатива".

Загальна сума заборгованості, яку НБУ стягує в судовому порядку з Бахматюка, становить близько 7,9 млрд грн.

Нагадуємо, 22 січня 2025 року Верховний Суд підтвердив законність попередніх рішень судів про стягнення 1,8 млрд грн боргу з ексвласника банку "Фінансова Ініціатива" Бахматюка.