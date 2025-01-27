Верховний Суд підтвердив стягнення 1,8 млрд грн з Бахматюка на користь НБУ: що відомо

Верховний Суд у складі Касаційного цивільного суду розглянув касаційну скаргу ексвласника банку “Фінансова Ініціатива” Олега Бахматюка та та підтвердив стягнення понад 1,8 млрд грн на користь НБУ.

Про це інформує пресслужба НБУ.

Що відомо про справу

У 2014 році ПАТ "Комерційний Банк "Фінансова Ініціатива" отримав кредит рефінансування від НБУ на 2 млрд грн.

Олег Бахматюк, будучи власником банку, уклав договір поруки, взявши на себе зобов'язання за повернення заборгованості банку перед НБУ.

Оскільки Олег Бахматюк не виконав зобов'язання за договором поруки, НБУ звернувся до Печерського суду з позовом про стягнення заборгованості.

13 липня 2023 року суд ухвалив рішення про стягнення 1,8 млрд грн з Бахматюка. Київський апеляційний суд 5 червня 2024 року залишив рішення без змін.

Під час розгляду справи частково погашено заборгованість на 200 млн грн за рахунок заставного майна, наданого іншими поручителями для забезпечення виконання зобов’язань ПАТ "Комерційний Банк "Фінансова Ініціатива" за кредитом рефінансування.

Наразі на розгляді Печерського районного суду міста Києва залишаються ще шість справ за позовними заявами Національного банку до Олега Бахматюка за боргами ПАТ "ВіЕйБі Банк" та ПАТ "Комерційний Банк "Фінансова Ініціатива".

Загальна сума заборгованості, яку НБУ стягує в судовому порядку з Олега Бахматюка, становить близько 7,9 млрд грн.

Нагадаємо, раніше повідомлялост, що Київський апеляційний суд відмовив у задоволенні скарги ексвласника банку "Фінансова Ініціатива" Олега Бахматюка та залишив без змін рішення суду першої інстанції про стягнення з нього як поручителя понад 1,8 млрд грн на користь Нацбанку.