Бахматюк не зміг скасувати рішення суду про стягнення на користь НБУ 1,8 млрд грн

Київський апеляційний суд відмовив у задоволенні скарги ексвласника банку "Фінансова Ініціатива" Олега Бахматюка та залишив без змін рішення суду першої інстанції про стягнення з нього як поручителя понад 1,8 млрд грн на користь Нацбанку.

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Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Відповідно до постанови апеляційного суду рішення суду першої інстанції набрало законної сили, що надає право Національному банку отримати виконавчі листи та розпочати процедуру примусового стягнення коштів з Олега Бахматюка в межах виконавчого провадження. Стягнуті на виконання судового рішення кошти спрямовуватимуться на погашення боргу банку "Фінансова Ініціатива" за кредитом рефінансування”, – прокоментував начальник управління правової та судової роботи з проблемними активами Юридичного департаменту Національного банку Сергій Бойко.

Нагадаємо, ПАТ "Комерційний Банк "Фінансова Ініціатива" в 2014 році уклало з Національним банком договір про кредит рефінансування для підтримки ліквідності на суму 2 млрд грн.

Олег Бахматюк, який був власником зазначеної фінансової установи, в забезпечення поверненням банком кредиту рефінансування уклав з Національним банком договір поруки. В такий спосіб він взяв на себе особисті зобов’язання за погашення заборгованості фінансової установи перед регулятором.

"Оскільки власник банку не виконував взяті на себе зобов’язання за договором поруки, Національний банк звернувся до Печерського районного суду міста Києва з позовною заявою про стягнення заборгованості з Олега Бахматюка. Печерський районний суд міста Києва 13 липня 2023 року ухвалив рішення про стягнення з Олега Бахматюка 1,8 млрд грн", - зауважують в НБУ.

Там додають, що на час розгляду справи в суді за рахунок заставного майна, наданого іншими поручителями в забезпечення виконання зобов’язань ПАТ "Комерційний Банк "Фінансова Ініціатива" за договором рефінансування, відбулося часткове погашення заборгованості за кредитом на суму близько 200 млн грн.

Наразі на розгляді Печерського районного суду міста Києва залишаються ще шість справ за позовними заявами Національного банку до Олега Бахматюка за боргами ПАТ "ВіЕйБі Банк" та ПАТ "Комерційний Банк "Фінансова Ініціатива".

В листопаді 2014 року регулятор визнав VAB Банк неплатоспроможним, а в березні 2015 року вирішив його ліквідувати. Грошей же він назад так і не дочекався. Сам банк знаходиться в стадії ліквідації досі.

Загальна сума заборгованості, яку регулятор стягує в судовому порядку з Олега Бахматюка, становить близько 7,9 млрд грн.

Справа VAB банку: Бахматюка та його сестру судитимуть

25 березня Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) направили до суду справу щодо власника та колишньої голови спостережної ради VAB банку. Йдеться про Олега Бахматюка та його сестру Наталію Василюк.

Їх звинувачують у привласненні стабілізаційного кредиту в розмірі 1,2 млрд грн, виданого Національним банком України, а також у легалізації частини цих коштів і спонуканні до зловживання службовим становищем в НБУ.

За результатами слідства, виявлено, що у жовтні 2014 року VAB банк, який був визначений як проблемний, звернувся до НБУ за стабілізаційним кредитом, заставивши нерухомість, вартість якої була завищена у 25 разів за допомогою підроблених оціночних звітів. Незважаючи на відсутність всіх необхідних документів, НБУ все ж погодив видачу кредиту.

Пізніше експертиза встановила, що реальна вартість заставленої нерухомості становить 72,62 млн грн на противагу 1,8 млрд грн, заявленим VAB банком.

Через 40 днів після отримання кредиту НБУ визнав банк неплатоспроможним, а отримані кошти так і не були повернуті.

Джерело фото: ua.depositphotos.com