Бахматюк не смог отменить решение суда о взыскании в пользу НБУ 1,8 млрд грн

Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы эксвладельца банка "Финансовая Инициатива" Олега Бахматюка и оставил по-прежнему решение суда первой инстанции о взыскании с него в качестве поручителя более 1,8 млрд грн в пользу Нацбанка.

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Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"В соответствии с постановлением апелляционного суда решение суда первой инстанции вступило в законную силу, что дает право Национальному банку получить исполнительные письма и начать процедуру принудительного взыскания средств с Олега Бахматюка в пределах исполнительного производства. Взысканные на исполнение судебного решения средства будут направляться на погашение долга банка "Финансовая инициатив "по кредиту рефинансирования", – прокомментировал начальник управления правовой и судебной работы с проблемными активами Юридического департамента Национального банка Сергей Бойко.

Напомним, ОАО "Коммерческий Банк "Финансовая Инициатива" в 2014 году заключило с Национальным банком договор о кредите рефинансирования для поддержки ликвидности на сумму 2 млрд грн.

Олег Бахматюк, являвшийся владельцем указанного финансового учреждения, в обеспечение возвращением банком кредита рефинансирования заключил с Национальным банком договор поручительства. Таким образом, он взял на себя личные обязательства за погашение задолженности финансового учреждения перед регулятором.

"Поскольку владелец банка не выполнял взятые на себя обязательства по договору поручительства, Национальный банк обратился в Печерский районный суд города Киева с исковым заявлением о взыскании задолженности с Олега Бахматюка. Печерский районный суд города Киева 13 июля 2023 принял решение о взыскании с Олега Бахматюка 1,8 млрд грн", - отмечают в НБУ.

Там добавляют, что во время рассмотрения дела в суде за счет залогового имущества, предоставленного другими поручителями в обеспечение выполнения обязательств ПАО "Коммерческий Банк "Финансовая Инициатива" по договору рефинансирования, произошло частичное погашение задолженности по кредиту на сумму около 200 млн грн.

На рассмотрении Печерского районного суда города Киева остаются еще шесть дел по исковым заявлениям Национального банка к Олегу Бахматюку по долгам ПАО "ВиЭйБи Банк" и ПАО "Коммерческий Банк "Финансовая Инициатива".

В ноябре 2014 регулятор признал VAB Банк неплатежеспособным, а в марте 2015 решил его ликвидировать. Денег же он так и не дождался. Сам банк находится в стадии ликвидации до сих пор.

Общая сумма задолженности, которую регулятор взимает в судебном порядке с Олега Бахматюка, составляет около 7,9 млрд. грн.

Дело VAB банка: Бахматюка и его сестру будут судить

25 марта Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направили в суд дело в отношении владельца и бывшего председателя наблюдательного совета VAB банка. Речь идет об Олеге Бахматюке и его сестре Наталье Василюк.

Их обвиняют в присвоении стабилизационного кредита в размере 1,2 млрд грн, выданного Национальным банком Украины, а также в легализации части этих средств и побуждении к злоупотреблению служебным положением НБУ.

По результатам следствия выявлено, что в октябре 2014 года VAB банк, который был определен как проблемный, обратился в НБУ за стабилизационным кредитом, заставив недвижимость, стоимость которой была завышена в 25 раз с помощью поддельных оценочных отчетов. Несмотря на отсутствие всех необходимых документов, НБУ все же согласовал выдачу кредита.

Позже экспертиза установила, что реальная стоимость заставленной недвижимости составляет 72,62 млн. грн. в противовес 1,8 млрд. грн., заявленным VAB банком.

Спустя 40 дней после получения кредита НБУ признал банк неплатежеспособным, а полученные средства так и не были возвращены.

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