Суд постановил вернуть банк "Конкорд" на рынок: НБУ обжалует решение

Национальный банк обжалует судебное решение об упразднении постановления регулятора о выводе с рынка АО "АКБ "Конкорд".

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Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что регулятор не согласен с решением Днепропетровского окружного административного суда от 29 мая 2024 относительно признания противоправным и отмены решения НБУ об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО "АКБ "КОНКОРД" и обжалует его в апелляционном порядке в определенный законом срок.

В настоящее время указанное судебное решение не вступило в законную силу.

В НБУ отмечают, что согласно части седьмой статьи 77 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" начатая процедура ликвидации банка не может быть остановлена/прекращена, в том числе при признании противоправными (незаконными) и отмене индивидуальных актов Национального банка Украины и/ или Фонда гарантирования вкладов физических лиц, служивших основанием для ее начала.

Напомним, в августе 2023 года Национальный банк принял решение об отзыве банковской лицензии в АО "АКБ "Конкорд" и его ликвидации в связи с систематическим нарушением банком требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения.

Банк "Конкорд" обжаловал в судебном порядке решение Национального банка Украины об отзыве банковской лицензии и ликвидации финаучреждения.

Ликвидация "Конкорда"

Банк "Конкорд" был зарегистрирован в 2006 году. Главный офис финучреждения находится в Днепре. Конечными владельцами существенного участия считаются Елена и Юлия Соседки.

В марте 2023 года издание NV со ссылкой на источники писало, что "Конкорд", как и ряд других банков (в частности, IBOX, лицензию которого отозвали в том месяце), использовались организаторами игорного бизнеса в уклонении от уплаты налогов.

Как объяснял нардеп Алексей Жмеренецкий, одна из схем предполагала, что игроки онлайн-казино пополняют счета, но эти платежи поступают в банк с кодом покупки цветов или фильмов. Или же игроки перечисляют средства с правильным кодом, но дальше банк в сговоре с игральными компаниями направляет эти средства на фиктивные счета.

В свою очередь, заместитель председателя НБУ Дмитрий Олейник говорил о вероятности того, что некоторые банки могли быть использованы злоумышленниками без их ведома.

На днях пресс-служба банка "Конкорд" опубликовала заявление, в котором утверждалось, что на сайтах-"помойках" и созданных российскими спецслужбами Telegram-каналах появилась информация о лишении финучреждения банковской лицензии. На тот момент в банке опровергали такие слухи.

Как указывали в "Конкорде", в банке завершается регламентная плановая проверка со стороны НБУ. При этом финучреждение отмечало, что в последнее время действия регулятора вызваны попыткой улучшить и сделать прозрачными условия ведения банковской деятельности по разным направлениям. В частности, это касается урегулирования касательно гемблинга (азартных игр).