НБУ аннулировал лицензию финкомпании "ФинСоле"

Национальный банк аннулировал ООО "ФК "ФинСоле" лицензию на деятельность финансовой компании с правом предоставления финансовых услуг: факторинг и предоставление средств и банковских металлов в кредит.

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Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Отмечается, что решение об аннулировании лицензии Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 3 июня 2024 года.

Сообщается, что НБУ в мае этого года принял меры по проведению плановой инспекционной проверки указанной финансовой компании.

В связи с отсутствием в течение первого дня проверки лица, уполномоченного представлять интересы финансовой компании, установлен факт отказа ООО "ФК "Финсоле" в проведении проверки регулятором.

"Установление факта отказа финансовой компании в проведении проверки Национальным банком является основанием для применения к финансовой компании меры влияния посредством аннулирования лицензии на деятельность финансовой компании", - отмечают в НБУ.

Там добавляют, что ООО "ФК "ФинСоле" исключено из Государственного реестра финансовых учреждений в связи с аннулированием лицензии на деятельность финансовой компании.

Напомним, на днях НБУ аннулировал лицензии на деятельность финансовой компании трем небанковским финансовым учреждениям – ООО "ФК "Финар", ООО "ФК "Финевровектор", ООО "ФК "Ампир Капитал".

Заметим, в апреле количество участников небанковского финансового рынка уменьшилось до 1045 (с 1056 – в марте), количество банков осталось неизменным и составило 63 участника.