НБУ анулював ліцензію фінкомпанії "ФінСоле"

Національний банк анулював ТОВ "ФК "ФінСоле" ліцензію на діяльність фінансової компанії з правом надання фінансових послуг: факторинг та надання коштів та банківських металів у кредит.

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Про це повідомила пресслужба НБУ.

Зазначається, що рішення про анулювання ліцензії Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 3 червня 2024 року.

Повідомляється, що НБУ у травні цього року вжив заходи для проведення планової інспекційної перевірки зазначеної фінансової компанії.

У зв'язку з відсутністю протягом першого дня перевірки особи, уповноваженої представляти інтереси фінансової компанії, встановлено факт відмови ТОВ "ФК "ФінСоле" у проведенні перевірки регулятором.

"Встановлення факту відмови фінансової компанії у проведенні перевірки Національним банком є підставою для застосування до фінансової компанії заходу впливу у вигляді анулювання ліцензії на діяльність фінансової компанії", - зауважують в НБУ.

Там додають, що ТОВ "ФК "ФінСоле"виключено з Державного реєстру фінансових установ у зв’язку з анулюванням ліцензії на діяльність фінансової компанії.

Нагадаємо, днями НБУ анулював ліцензії на діяльність фінансової компанії трьом небанківським фінансовим установам - ТОВ "ФК "Фінар", ТОВ "ФК "Фінєвровектор", ТОВ "ФК "Ампір Капітал".

Зауважимо, у квітні кількість учасників небанківського фінансового ринку зменшилася до 1045 (з 1056 – у березні), кількість банків залишилася незмінною і становила 63 учасники.