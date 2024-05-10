Ринок небанківських фінансових послуг залишили 12 учасників

У квітні кількість учасників небанківського фінансового ринку зменшилася до 1045 (з 1056 – у березні), кількість банків залишилася незмінною і становила 63 учасники.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Зазначається, що із реєстрів виключено вісім фінансових компаній та два ломбарди примусово, разом з тим два страховики були виключені за ініціативою заявника. Також до реєстру включено одного страхового брокера.

"Протягом квітня трьом фінансовим компаніям та двом страховикам анульовано всі ліцензії примусово, ще п’ятьом фінансовим компаніям та двом ломбардам – добровільно (на підставі поданих ними заяв). Сімом фінансовим компаніям Національний банк погодив звуження обсягу ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг", - підкреслюють в НБУ.

За даними регулятора, станом на 30 квітня на ринку небанківських фінансових послуг працювали:

581 фінансова компанія (було 589);

84 страховики non-life (було 86), 12 life-страховиків (без змін) та один страховик зі спеціальним статусом;

121 ломбард (було 123);

127 кредитних спілок (без змін);

5 лізингодавців (без змін);

40 страхових брокерів (було 39);

74 колекторських компанії (без змін).

Крім того, на ринку визнано 18 банківських груп (без змін) та 22 небанківські фінансові групи (була 21).

В НБУ повідомляють, що платіжний ринок не змінився. Там діють 18 платіжних систем, створених резидентами, ураховуючи державні, та 15 міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами.

Кількість надавачів фінансових платіжних послуг теж не змінилася. На ринку діють:

20 платіжних установ;

12 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг;

один банк ‒ емітент електронних грошей;

один оператор поштового зв’язку.

До інших суб’єктів, що діють на платіжному ринку, належать 41 комерційний агент (було 40) та 36 технологічних операторів платіжних послуг (без змін).

Нагадаємо, Національний банк України скасував реєстрацію участі ТОВ "ФК "Елаєнс" (ТМ Fondy) у платіжних системах через загрозу національній безпеці України.

Зауважимо, кількість учасників небанківського фінансового ринку у березні 2024 року зменшилась до 1056, на ринку з'явилися два нових гравці та шість - залишили ринок. Кількість банків залишилася незмінною – 63.