Рынок небанковских финансовых услуг покинули 12 участников

В апреле количество участников небанковского финансового рынка уменьшилось до 1045 (с 1056 – в марте), количество банков осталось неизменным и составило 63 участника.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Отмечается, что из реестров исключены восемь финансовых компаний и два ломбарда принудительно, вместе с тем два страховщика были исключены по инициативе заявителя. Также в реестр включен один страховой брокер.

"В течение апреля трем финансовым компаниям и двум страховщикам аннулированы все лицензии принудительно, еще пяти финансовым компаниям и двум ломбардам – добровольно (на основании поданных ими заявлений). Семь финансовым компаниям Национальный банк согласовал сужение объема лицензии на вид деятельности по предоставлению финансовых услуг", – подчеркивают в НБУ.

По данным регулятора, по состоянию на 30 апреля на рынке небанковских финансовых услуг работали:

581 финансовая компания (было 589);

84 страховщика non-life (было 86), 12 life-страховщиков (без изменений) и один страховщик со специальным статусом;

121 ломбард (было 123);

127 кредитных союзов (без изменений);

5 лизингодателей (без изменений);

40 страховых брокеров (было 39);

74 коллекторских компании (без изменений).

Кроме того, на рынке признано 18 банковских групп (без изменений) и 22 небанковские финансовые группы (было 21).

В НБУ сообщают, что платежный рынок не поменялся. Там действуют 18 платежных систем, созданных резидентами, учитывая государственные, и 15 международных платежных систем, созданных нерезидентами.

Количество поставщиков финансовых платежных услуг тоже не изменилось. На рынке действуют:

20 платежных учреждений;

12 финансовых учреждений, имеющих право на предоставление платежных услуг;

один банк – эмитент электронных денег;

один оператор почтовой связи.

К другим субъектам, действующим на платежном рынке, относятся 41 коммерческий агент (было 40) и 36 технологических операторов платежных услуг (без изменений).

Напомним, Национальный банк Украины отменил регистрацию участия ООО "ФК "Элайенс" (ТМ Fondy) в платежных системах из-за угрозы национальной безопасности Украины.

Отметим, количество участников небанковского финансового рынка в марте 2024 года уменьшилось до 1056, на рынке появились два новых игрока и шесть – покинули рынок. Количество банков осталось неизменным – 63.