НБУ исключил Fondy из реестра платежных систем из-за угрозы национальной безопасности

Национальный банк Украины отменил регистрацию участия ООО "ФК "Элайенс" (ТМ Fondy) в платежных системах из-за угрозы национальной безопасности Украины.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что в соответствии с Реестром платежной инфраструктуры ООО "ФК "Элайенс" является косвенным участником международных платежных систем Visa и MasterCard, действует под брендом (торговой маркой) "Fondy" и имеет лицензию на предоставление финансовых платежных услуг.

"В течение февраля - апреля 2024 года Национальный банк Украины получил от правоохранительных органов информацию, что деятельность ООО "ФК "Элайенс" содержит риски возникновения угроз национальной безопасности Украины. Для проверки и подтверждения полученных данных Национальный банк обратился с уточняющим запросом в государственный орган специального назначения с правоохранительными функциями и получил от него документально подтвержденную информацию о том, что деятельность участника международной платежной системы содержит риски возникновения угроз национальной безопасности Украины", - отмечают в регуляторе.

В этой связи НБУ отменил регистрацию ООО "ФК "Элайенс" как косвенного участника международных платежных систем Visa и MasterCard.

Крупнейший банк Грузии получил разрешение на покупку украинского Fondy

25 апреля Антимонопольный комитет Украины разрешил крупнейшему банку Грузии TBC купить украинский платежный сервис Fondy .

"Дано разрешение на приобретение компанией TBC Bank Group PLC (г. Лондон, Англия) [через подконтрольную компанию TBC International Holdings Limited (г. Лондон, Великобритания)] контроля над компанией Fondy Payments Ltd (г. Дублин, Ирландия) и ООО" Финансовая Компания "Элайенс"", - говорится в сообщениях.

Таким образом, сделка будет оформлена через приобретение лондонской TBC International Holdings Limited ("дочка" TBC Bank Group) украинской финансовой компании "Элайенс" и ирландской фирмы Fondy Payments Ltd.

Напомним, предварительное соглашение между Fondy и TCP Bank Group было подписано еще в декабре 2023 года. В феврале 2024 года TBC Bank Group впервые обратилась в АМКУ с заявлением на покупку платежного сервиса Fondy. Но заявление вернули из-за несоответствия требованиям. В марте компания направила регулятору повторный запрос. Предварительная сумма обсуждаемого соглашения составляет 5 млн долларов.

СПРАВКА:

"Fondy" является торговой маркой, которая в соответствии с данными из Государственного реестра торговых марок зарегистрирована 10.08.2015, которую с 21.09.2015 использует ООО "ФК "Элайенс" при предоставлении своих услуг.

Владельцем указанной торговой марки является компания "Венд А Холдинг ГмбХ" (Австрия). Прямым участником (размер доли составляет 95%) и директором компании Венд А Холдинг ГмбХ (Австрия) является Вагоровская Валерия Валерьевна.

По результатам деятельности как косвенного участника международных платежных систем Visa и MasterCard доля ООО “ФК “Элайенс” за январь-февраль 2024 года среди косвенных участников карточных платежных систем составила 21,82% от количества и 9,35% от суммы операций с платежными картами, осуществленных косвенными участниками.

В то же время доля компании в общем объеме операций небанковских поставщиков платежных услуг колебалась на уровне ~2%.

Напомним, количество участников небанковского финансового рынка в марте 2024 года уменьшилось до 1056, на рынке появились два новых игрока и шесть – покинули рынок. Количество банков осталось неизменным – 63.