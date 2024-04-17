Английская публичная акционерная компания, владеющая крупнейшим банком Грузии, хочет приобрести Fondy: что известно о сделке

Английская публичная акционерная компания, владеющая крупнейшим банком Грузии – TBC Bank, хочет купить украинский платежный сервис Fondy. Предварительная сумма обсуждаемой сделки составляет 5 млн долларов.

Об этом сообщает Forbes.

Известно, что предварительное соглашение между Fondy и TCP Bank Group было подписано еще в декабре 2023 года. В феврале 2024 года TBC Bank Group впервые обратилась в Антимонопольный комитет Украины с заявлением на приобретение платежного сервиса Fondy. Но заявление вернули из-за несоответствия требованиям. В марте компания направила регулятору повторный запрос.

Пока не разглашаются детали сделки, но глава АМКУ Павел Кириленко подтвердил информацию о том, что к ним обращались TCP Bank Group.

В Fondy говорят, что пока не могут говорить об окончательных сроках, а сейчас нужно ждать получения разрешения от регуляторов.

"Для завершения сделки нужно разрешение от АМКУ и НБУ", – отметила основательница Fondy Валерия Вагоровская.

Она добавила, что работа по привлечению инвестиций занимает много времени у фаундеров и инвесторов. У инвесторов много своих требований к проведению проверок и аудитов (финансовый, технический, AML аудит и др.) на стадии Due Diligence. Этот процесс обязателен для инвестора, чем компания старше, тем он более емок.

"Поэтому если путь развития компании связан с инвестициями, то лучше всегда начинать заранее на более ранних стадиях плюс готовить свои внутренние процессы, документы к тщательному Due Diligence", – советует Вагоровская.

TBC Bank Group хочет приобрести "Финансовую компанию "Элайенс" (оперирующую Fondy в Украине) и ирландскую Fondy Payments Ltd (отвечает за международную сеть и обслуживает клиентов в 39 странах).

Эксперты говорят о том, что это важное событие, которое свидетельствует об определенных успехах Украины в реализации стратегии по привлечению инвестиций.

Богдан Слуцкий, финансовый аналитик, объяснил, что планы английской компании приобрести украинскую платежную систему Fondy свидетельствуют о возобновлении интереса иностранных инвесторов к украинским активам, даже в сложных условиях полномасштабного вторжения.

"Это соглашение является положительным сигналом. Рост иностранных инвестиций будет повышать доверие к украинскому рынку, стимулируя новые бизнес-инициативы и улучшая экономические перспективы страны в целом", – говорит эксперт.

Александр Хмелевский, кандидат экономических наук и независимый эксперт, говорит, что TBC Bank Group уже проявляла интерес к украинским банкам и платежным системам. В частности, интересовались приобретением Пиреуса Банка и платежного сервиса Portmone. Эксперт добавляет, что покупка иностранными инвесторами украинских активов – вполне логична.

"Некоторые инвесторы готовы взять на себя дополнительные риски даже во время войны и купить актив подешевле. Также понятно стремление украинских собственников продать актив. Здесь все зависит от того, как каждая из сторон оценивает риски", – пояснил Хмелевский.

Что известно о TBC Bank Group

TBC Bank – крупнейший банк Грузии, а его совокупные активы составляют 11,7 млрд долларов . Для сравнения, активы ПриватБанка по итогам сентября 2023 г. составляли 15,5 млрд долларов (605 млрд грн).

С 2014 года акции TBC Bank Group торгуются на Лондонской фондовой бирже с капитализацией 2,2 млрд долларов. В группу также входят другие компании (платежный сервис, лизинг, страховая и т.п.). Согласно отчету компании за 2023 год, их услугами в Грузии ежемесячно пользуются 1,6 млн активных клиентов, а всего у них зарегистрировано 3,3 млн клиентов.

Что известно о Fondy