Англійська публічна акціонерна компанія, що володіє найбільшим банком Грузії, хоче придбати Fondy: що відомо про угоду

Англійська публічна акціонерна компанія, яка володіє найбільшим банком Грузії – TBC Bank, хоче купити український платіжний сервіс Fondy. Попередня сума угоди, яка обговорюється, складає 5 млн доларів.

Про це повідомляє Forbes.

Відомо, що попередню угоду між Fondy та TCP Bank Group підписали ще у грудні 2023 року. Вже у лютому 2024 року TBC Bank Group вперше звернулася до Антимонопольного комітету України з заявою на придбання платіжного сервісу Fondy. Але заяву повернули через невідповідність вимогам. В березні компанія надіслала регулятору повторний запит.

Поки що не розголошуються деталі угоди, але голова АМКУ Павло Кириленко підтвердив інформацію про те, що до них зверталися TCP Bank Group.

У Fondy говорять, що поки не можуть говорити про остаточні терміни, а зараз потрібно чекати на отримання дозволу від регуляторів.

"Для завершення угоди потрібен дозвіл від АМКУ та НБУ", – зазначила засновниця Fondy Валерія Вагоровська.

Вона додала, що робота із залученням інвестицій займає багато часу у фаундерів і інвесторів. У інвесторів багато своїх вимог до проведення перевірок та різних аудитів (фінансовий, технічний, AML аудит та ін.) на стадії Due Diligence. Цей процес є обов'язковим для інвестора, чим компанія старша, тим він більш ємний.

"Тому якщо шлях розвитку компанії пов'язаний з інвестиціями, то краще завжди починати заздалегідь на більш ранніх стадіях плюс готувати свої внутрішні процеси, документи до ретельного Due Diligence", – радить Вагоровська.

TBC Bank Group хоче придбати "Фінансову компанію "Елаєнс" (яка оперує Fondy в Україн) та ірландську Fondy Payments Ltd (відповідає за міжнародну мережу й обслуговує клієнтів у 39 країнах).

Експерти говорять про те, що це важлива подія, яка свідчить про певні успіхи України в реалізації стратегії із залучення інвестицій.

Богдан Слуцький, фінансовий аналітик, пояснив, що плани англійської компанії придбати українську платіжну систему Fondy свідчать про відновлення інтересу іноземних інвесторів до українських активів, навіть у складних умовах повномасштабного вторгнення.

"Ця угода є позитивним сигналом. Зростання іноземних інвестицій підвищуватиме довіру до українського ринку, стимулюючи нові бізнес-ініціативи та покращуючи економічні перспективи країни в цілому", – каже експерт.

Олександр Хмелевський, кандидат економічних наук та незалежний експерт, говорить, що TBC Bank Group вже проявляла інтерес до українських банків та платіжних систем. Зокрема цікавилися придбанням Піреус Банку та платіжного сервісу Portmone. Експерт додає, що купівля іноземними інвесторами українських активів – цілком логічна.

"Деякі інвестори готові взяти на себе додаткові ризики навіть під час війни й купити актив дешевше. Також зрозуміло прагнення українських власників продати актив. Тут все залежить від того, як кожна зі сторін оцінює ризики", – пояснив Хмелевський.

Що відомо про TBC Bank Group

TBC Bank – найбільший банк Грузії, а його сукупні активи дорівнюють 11,7 млрд доларів . Для порівняння, активи ПриватБанку за підсумками вересня 2023 року складали 15,5 млрд доларів (605 млрд грн).

З 2014-го акції TBC Bank Group торгуються на Лондонській фондовій біржі з капіталізацією 2,2 млрд доларів. До групи також входять інші компанії (платіжний сервіс, лізинг, страхова тощо). Згідно зі звітом компанії за 2023 рік, їхніми послугами в Грузії щомісяця користуються 1,6 млн активних клієнтів, а всього у них зареєстровано 3,3 млн клієнтів.

Що відомо про Fondy