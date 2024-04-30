Суд відпустив ексголову "Укрбуду" Микитася під заставу у майже мільйон гривень

Колишній депутат Верховної Ради, ексочільник однієї зі столичних будівельних компаній Максим Микитась вийшов під заставу розміром 908 400 гривень з обовʼязками.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Вищого антикорупційного суду (ВАКС).

Зазначається, що слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання прокурора САП та змінив запобіжний захід ексочільникові "Укрбуду".

Так, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту суд змінив на запобіжний захід у вигляді застави. Розмір грошової застави – 908 тис 400 грн.

Також на підозрюваного покладаються обов’язки:

прибувати за кожною вимогою до слідчого (детектива), прокурора та суду;

повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

утримуватися від спілкування з особами, вказаними в ухвалі суду;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;

носити електронний засіб контролю.

Строк дії ухвали щодо покладених на підозрюваного обов’язків становить 2 місяці.

Нагадаємо, 25 жовтня 2023 року НАБУ повідомило Микитасю про підозру в розкраданні 307 мільйонів гривень, отриманих на будівництво складів боєприпасів. Проте ВАКС не став його заарештовувати, натомість обравши запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Окрім цього Микитась є фігурантом ще низки справ, зокрема про хабар меру Дніпра Борису Філатову, про заволодіння 81 мільйоном гривень при заміні об'єкту будівництва житла для Національної гвардії, про хабар за недостовірну експертизу вартості цього житла, а також про викрадення у Києві юриста та вимагання з нього грошей.

Екснардеп вже неодноразово опинявся під арештом, а востаннє перебував під вартою з 18 жовтня 2022 року - у справі про хабар Філатову. Однак у липні його випустили зі слідчого ізолятору після внесення застави у 20 мільйонів гривень.