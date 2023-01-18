НАБУ передало до суду справу про хабар Микитася Філатову

Національне антикорупційне бюро 18 січня скерувало до суду обвинувальний акт стосовно колишнього депутата Верховної Ради Максима Микитася, викритого на спробі підкупу за 22 мільйона євро мера Дніпра Бориса Філатова.

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Як нагадують в бюро, дії обвинуваченого кваліфіковані за частиною 4 статті 369 Кримінального кодексу (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище).

За даними слідства, у жовтні 2022 року екснардеп і екскерівник державної компанії "Укрбуд" запропонував Філатову хабар за укладення з підконтрольними йому компаніями контракту з будівництва метрополітену в Дніпрі поза конкурсом.

Кошти він обіцяв надавати частинами впродовж дії проєкту – до 2027 року. "Лояльність" мера екснардеп оцінив у 10% від вартості проєкту, яка становила 220 мільйонів євро. Фінансування за проєктом здійснюється коштом кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку.

Микитася оперативно викрили й повідомили про підозру тоді ж у жовтні. Матеріали справи було відкритодля ознайомлення стороні захисту підозрюваного 9 грудня.

У НАБУ підкреслюють, що йдеться про одну з рекордних сум пропонованої неправомірної вигоди, зафіксованої правоохоронцями в Україні. Розслідування цих фактів НАБУ розпочало за заявою самого ж міського голови Дніпра.

Нагадаємо, що Микитась також є обвинуваченим в іншій справі НАБУ за фактом заволодіння 81 мільйона гривень коштів при заміні об'єкту будівництва житла для Національної гвардії. Справа наразі слухається у суді.

Крім того, ексголова "Укрбуду" підозрюється поліцією у замовленні в грудні 2020 року викрадення у Києві юриста та вимагання з нього грошей. Натомість тоді НАБУ, навпаки, заступалося за Микитася, заявивши, що той є цінним викривачем з погляду отримання свідчень проти вищих українських чиновників, зокрема нинішнього заступника голови Офісу президента Олега Татарова.

Останньому інкримінували співучасть у дачі Микитасем хабаря за недостовірну експертизу вартості житла в рамках вищевказаної справи про квартири для Нацгвардії.

Саме у справі про організацію викрадення людини в Києві Микитася заарештували прямо напередодні Нового року, але через два з половиною місяці, у березні 2021 року, йому вдалося вийти із СІЗО під нічний домашній арешт.

У справі ж про хабар Філатову Микитася знову заарештували за рішенням Вищого антикорупційного суду від 20 жовтня.