Общество 10 минут назад

Микитасю объявили о подозрении в заказе похищения юриста и вымогательстве

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Полиция объявила о подозрении бывшему главе строительной корпорации "Укрбуд", бывшему депутату Верховной Рады Максиму Микитасю в организации похищения человека и вымогательстве у него денег. Об этом говорится в сообщении департамента стратегических расследований Национальной полиции.

Само похищение произошло днем 8 декабря на улице Княжий Затон, 4 на Позняках в Киеве. В ходе следствия полицейские установили, что его организатором был лидер преступной группировки, находящийся сейчас под стражей за совершение убийства.

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По данным полиции, похищение юриста фирмы, предоставляющей юридические услуги заказчику и его компании, было тщательно спланировано, а подготовка к преступлению проходила в несколько этапов.

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Получив все данные о будущей жертве, исполнители — члены транснациональной группировки, обманом выманили потерпевшего на встречу, где в дальнейшем силой завладели его автомобилем и по указанию заказчика угрозами и избиением заставили потерпевшего написать расписку о долге Микитасю на 800 тысяч долларов, которая была датирована "задним числом" — 4 апреля 2020 года.

Через несколько часов после похищения полицейские задержали четырех исполнителей и освободили заложника. Во время похищения и задержания злоумышленники сообщали о ходе событий организатору, а тот в свою очередь — заказчику. На следующий день задержали и двух соорганизаторов.

Сейчас на основании обоснованных доказательств заказчику в лице Микитася сообщили о подозрении по части 3 статьи 27, части 3 статьи 146 (организация похищения человека) и части 3 статьи 27, части 4 статьи 189 (организация вымогательства, в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса. Продолжаются следственные действия.

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Исполнителям и соорганизаторам сообщено о подозрении по статьям 146 (похищение человека), 189 (вымогательство), 289 (незаконное завладение транспортом) и 255 (создание преступной организации). Всем им уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Отметим, что ранее издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в МВД и подтверждение информации от замминистра Антона Геращенко сообщило, что потерпевшим является Мирошниченко О.А., а четверо участников похищения — Чернов Сергей Сергеевич 1980 года рождения (водитель), Опанасенко Юрий Васильевич 1974 года рождения, Газиев Али Халанович 1988 года рождения и Вутсаев Алви Мовлиевич 1988 года рождения.

Отметим, что 23 декабря Микитасю продлили на два месяца мягкую меру пресечения в виде ночного ареста: его также подозревают по делу о схеме с неравноценной заменой объекта жилого строительства для Национальной гвардии, а также по делу о даче взятки эксперту МВД в рамках вышеупомянутого дела.

В последнем также фигурирует как соучастник и нынешний замглавы Офиса президента Олег Татаров, который на тот момент работал юристом в "Укрбуде". Причем именно Татарова сам Микитась и называет истинным автором схем "Укрбуда" по хищению средств. Сам Татаров обвинения, в том числе в причастности к даче взятки, отрицает. Более того, в ОП и Национальной ассоциации адвокатов жестко заступились за него.

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