Высший антикорсуд снова перенес заседание по мере пресечения Татарову

Высший антикоррупционный суд отложил заседание по избранию меры пресечения заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову до 30 декабря из-за неявки прокуроров на заседание.
На транслировавшемся в YouTube заседании суда было заявлено, что в суд поступила информация об изменении процессуального руководителя и назначении прокуроров Офиса генпрокурора по данному делу.
Поскольку участие прокуроров при рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения является обязательным, суд отложил рассмотрение данного вопроса до 30 декабря 10:00.
Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура ранее объявила Татарову о подозрении в предоставлении неправомерной выгоды группой лиц для обеспечения выдачи недостоверного заключения экспертизы (часть 3 статьи 369 Уголовного кодекса) в рамках другого дела — о схеме со строительством жилья для Национальной гвардии.
САП ходатайствовала об избрании Татарову меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выхода под залог в 10 млн грн.
Изначально ВАКС собирался рассмотреть этот вопрос 24 декабря, однако в тот день перенес заседание на 28 декабря. Национальное антикоррупционное бюро тогда сообщило, что Офис генпрокурора передал дело, по которому подозревается Татаров, из НАБУ в Службу безопасности Украины, назвав такое действие беспрецедентным вмешательством в работу бюро. Однако генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что к этому решению не причастна.
Напомним, НАБУ расследует дело о нанесении государству ущерба в сумме более 81 млн грн вследствие неравноценной замены объекта строительства жилья для НГУ со строившегося дома в центре Киева на месте воинской части на другой дом, строившийся на окраине. Подозреваемым по нему проходит экс-глава корпорации "Укрбуд" и экс-депутат Верховной Рады Максим Микитась. Ему 23 декабря продлили домашний арест на два месяца.
Отдельно же НАБУ расследует эпизод о даче Микитасем взятки в виде машиноместа заместителю директора экспертно-криминалистического центра МВД за многократное занижение в экспертизе разницы в цене упомянутых объектов недвижимости и, соответственно, суммы нанесенного ущерба. Самого эксперта 2 декабря арестовали.