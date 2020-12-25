"Я тогда не был президентом": Зеленский отмахнулся от скандала с Татаровым

Заместитель главы Офиса президента Украины Олег Татаров с текущей недели отстранен от дел Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и прокуратуры из-за избежания конфликта интересов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью изданию "Фокус".

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"Я даже не могу делать такие выводы! Уголовное дело касается 2017 года. Я не был тогда президентом, он не работал в Офисе (президента — Delo.ua). Поэтому фразы "во времена Зеленского опять коррупция" — нечестные. Это наносит раны, это сказывается на мне лично. Речь идет не о рейтинге и не об имидже", — отметил Зеленский.

По его словам, все чиновники, которые будут заподозрены в коррупции, должны быть уволены.

"Это конфликт интересов. Поэтому мы сказали, чтобы Татаров шел и доказывал, что он ни в чем не виноват. Хочу подчеркнуть: если те, кто работает со мной, будут заподозрены в коррупции, эти люди будут уволены. И я таких примеров у себя в Офисе за полтора года пока не видел. В армии ничего не крали, бронежилеты с дырками не продавали, взятки не получали", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее Татаров подчеркивал, что глава Национального Антикоррупционного бюро Артем Сытник не имеет права занимать должность директора НАБУ после признания его виновным в коррупционном правонарушении и после решения КС о незаконности его назначения.

НАБУ ныне расследует дело о нанесении государству ущерба 81 млн грн вследствие неравноценной замены объекта строительства жилья для Нацгвардии со строившегося дома в центре Киева на месте воинской части на другой дом, строившийся на окраине. Подозреваемым по нему проходит экс-глава "Укрбуда" и экс-депутат Верховной Рады Микитась.

Отдельно же НАБУ расследует эпизод о даче Микитасем взятки в виде машиноместа заместителю директора экспертно-криминалистического центра МВД за многократное занижение в экспертизе разницы в цене упомянутых объектов недвижимости и, соответственно, суммы нанесенного ущерба. Последнего 2 декабря арестовали.

Следствие считает, что дачу взятки Микитась организовал в сговоре с Татаровым, который тогда работал в "Укрбуде". Кроме того, экс-нардеп назвал именно замглавы ОП автором схем корпорации по хищению средств.

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НАБУ и САП ранее собирались также объявить о подозрении по делу о взятке и Татарову, однако НАБУ заявило, что генпрокурор Ирина Венедиктова незаконно сменила процессуальных руководителей по делу, включив в группу прокуроров саму себя, что сделало это процессуальное действие невозможным. В ОГП в ответ заявили, что все было сделано законно, а НАБУ манипулирует информацией для давления на Венедиктову.

Отметим, что Татаров имеет статус адвоката с марта 2015 года. Хотя с 3 августа 2020 года он не может заниматься адвокатской деятельностью, будучи чиновником ОП, адвокатский статус он все же сохраняет