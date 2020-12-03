"НАБУ манипулирует": ОГП объяснил, почему Венедиктова включилась в дело о взятке Микитася

Офис генерального прокурора считает полностью законной смену 1 декабря группы прокуроров по делу о взятке экс-главы корпорации "Укрбуд" Максима Микитася за выдачу недостоверного заключения экспертизы по делу о завладении 81 млн грн Национальной гвардии, расследуемого Национальным антикоррупционным бюро.

При этом как говорится в заявлении офиса, генпрокурор Ирина Венедиктова в числе прочих включила и себя в эту группу прокуроров.

"В связи с тем, что дело приняло резонансный статус, с целью обеспечения быстрого, полного, непредвзятого, всестороннего и эффективного исследования всех обстоятельств уголовного производства, генеральным прокурором действительно было принято решение о включении генерального прокурора в состав группы", — сказано в нем.

Кроме того, "с целью достижения эффективного досудебного расследования и изучения обстоятельств дела по существу" в состав группы прокуроров были включены и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук, а старшим группы определен начальник управления САП Андрей Довгань.

"Подчеркиваем, что такие действия генпрокурора, в соответствии с требованиями уголовного процессуального законодательства Украины, не нуждались ни в каких согласованиях с каким-либо лицом или органом досудебного расследования", — отмечают в ОГП.

В ведомстве подчеркивают, что все принятые Венедиктовой решения основываются исключительно на требованиях уголовного процессуального законодательства Украины и международных договоров, с учетом практики Европейского суда по правам человека и в выносились пределах установленных законом сроков. также в ОГП отмечают, что смена группы прокуроров не влияет на проведение следственных розыскных действий.

"Невозможно проигнорировать и тот факт, что детективами НАБУ вместо того, чтобы предоставить все имеющиеся материалы генпрокурору для их изучения, в нарушение законодательства были разглашены видео негласных следственных розыскных действий с целью попытки давления на генпрокурора с помощью медиа-сообщества и общественных активистов и необоснованного обвинения в прикрытии вероятных фигурантов уголовного производства", — говорится в заявлении.

По мнению ОГП, упреки НАБУ в его адрес можно расценить исключительно как попытку публичной дискредитации путем манипулирования фактами и безосновательными обвинениями как руководителя правоохранительного органа, так и его сотрудников для снижения уровня доверия к ним до критически низкого.

"Кроме того, искажение НАБУ реальных фактов может свидетельствовать о попытке скрыть неэффективность осуществленных досудебных расследований и использование СМИ в целях давления на генпрокурора для принятия тех или иных процессуальных решений, что является нарушением законодательства и гарантий самостоятельности и независимости прокурора", — говорится в сообщении.