Микитась назвал замглавы Офиса президента Тарарова автором "схем" "Укрбуда"

Бывший совладелец компании "Укрбуд Девелопмент" Максим Микитась заявил, что замглавы Офиса президента Олег Татаров, , который стал фигурантом дела о хищениях при строительстве жилья для Нацгвардии, работал в его компании как "специалист по схемам".

Об этом в Facebook заявил Максим Микитась, бывший совладелец компании "Укрбуд Девеломпент", который в данный момент проходит по тому же делу и находится в СИЗО.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Микитась рассказал, что познакомился с Татаровым в 2011—2013 годах, когда тот занимал должность зама Главного следственного управления МВД Украины.

"Во время одного из наездов с обыском на "Укрбуд" были "изъяты" $300 тыс. Тогда при решении вопроса об их возврате и состоялось знакомство с Татаровым", — написал Микитась.

По его словам, после бегства Януковича и увольнения Татарова из органов, в "Укрбуд" обратились с просьбой трудоустроить его. "Сильный юрист для решения особых вопросов", — якобы так представили Татарова Микитасю.

"В "Укрбуде" он работал под началом директора Майбороды (Олег Майборода, кум Микитася и гендиректор "Укрбуд Девелопмент", — ред.). Решал вопросы с различными государственными органами. Параллельно подрабатывал оказанием юридических и других услуг экс-окружению Януковича. Помню (его, — ред.) по нескольким рабочим вопросам и ситуациям", — рассказал Микитась.

"Год назад в кризис "Укрбуда" его роль как специалиста "по схемам" была существенной и очень неоднозначной. Он вместе с Майбородой активно отстаивал вариант захода "инвестора" именно в лице Федотенкова (ресторатор Дмитрий Федотенков, один из новых совладельцев "Укрбуда", — ред.). Кто там у них был главным идеологом схем я точно не знаю", — рассказывает Микитась.

Он называет Татарова "автором схем составленных им меморандумов по которым и увели "Укрбуд".

"Это он занимался юридическим оформлением документов по перерегистрации "Укрбуда" на подконтрольных Майбороде и Федотенкову подставных лиц. Татаров юридически так составил документы, что я сразу лишался контроля над активами Укрбуда под "гарантии" денег на достройку ЖК "на потом". "Укрбуд девелопмент" переоформили на подставных лиц, но денег на достройку "новые хозяева" так и не завели, а сосредоточились на распродаже активов (тема условий и сумм меморандумов и что ещё важнее выгодополучателей в дальнейших sales актуальна и будет освещена отдельно)", — написал Микитась.

Он добавил, что "именно Татаров сразу прислал адвоката из своей орбиты и я быстро начал "тонуть" по всем фронтам", а также о том, что "нашу скандальную встречу по вопросу консолидации ради спасения "Укрбуда", стоившую мне свободы и 30 млн грн, Майборода тайком записал на видео как раз по идее Татарова, который и снабдил его спецтехникой. Чтобы окончательно убрать меня от "Укрбуда" в СИЗО".

Также по словам Микитася, Татаров стал собственником ряда объектов: "Например, с осени'19 и по данный момент у жен Татарова и Майбороды совместный бизнес — обувные магазины. Изначально эта сеть была открыта моей женой и женой Майбороды, но год назад жена Татарова "зашла" на долю моей жены. Или, посмотрите, как много квартир в дорогих ЖК "Укрбуда" оформлено на него (Татарова, — ред.) и его родственников, близкое окружение. "Покупка" как вы понимаете происходила не на общих основаниях, а часто с дисконтом до 70 процентов".

"Особая его роль была и в цепочке по дезинформации первых лиц государства по ситуации с "Укрбудом". Но это уже другая, более обширная тема не для экспресс-ответов. По моему искреннему убеждению, Татаров причастен к трагедии "Укрбуда" и бедам 13 тысяч семей его инвесторов", — резюмировал Микитась.