Экс-главу "Укрбуда" Микитася выпусили из СИЗО — СМИ

Бывшего народного депутата, экс-президента корпорации "Укрбуд" Максима Микитася, подозреваемого в организации схемы с квартирами для Национальной гвардии Украины, выпустили из Лукьяновского следственного изолятора.

Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает УНН.

"Максим Микитась сегодня вышел на свободу", — заявил источник агентства вечером 2 декабря.

Ранее в НАБУ сообщили, что Микитась добровольно возместил в государственный бюджет 50 млн грн от общей суммы убытков в 81,64 млн грн.

Перед этим Высший антикоррупционный суд продлил до 24 декабря срок ареста Микитася.

Напомним, экс-главу "Укрбуда" подозревают в махинациях с жильем для Нацгвардии.

Его действия квалифицированы по статьям присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением Уголовного кодекса Украины.

Также Микитася обвиняют в даче взятки в размере $125 тысяч главе Национальной гвардии Юрию Аллерову.

Напомним, в октябре 2019 года Микитася взяли под стражу с залогом 80 млн грн, которые он заплатил. В апреле ВАКС постановил взыскать деньги в госбюджет в связи с нарушением Микитасем одного из обязательств, установленного ему судом (Апелляционная палата позже решила взыскать только 30 млн, а не все 80 млн грн).

После этого ему назначили новую меру пресечения в виде залога в 100 млн грн, который он обжаловал. Денег экс-депутат не внес.

28 мая 2020 года ВАКС во второй раз отправил Микитася под стражу.

Ранее подозреваемому в организации схемы с квартирами для Нацгвардии экс-депутату и бывшему президенту "Укрбуда" Максиму Микитасю продолжили содержание под стражей до 3 октября 2020 года.