Bershka, Pull&Bear и Stradivarius закрывают магазины в одном из областных центров

В одном из крупнейших торгово-развлекательных центров Черкасс, ТРЦ Любава, планируют закрыть магазины популярных брендов Bershka, Pull&Bear и Stradivarius, принадлежащих испанскому ритейл-гиганту Inditex.

Как пишет Dilo, о предстоящих переменах рассказал директор ТРЦ Александр Черный в комментарии местному изданию "18000".

По его словам, такое решение связано с глобальным изменением стратегии ритейлера , а не исключительно со спецификой украинского рынка.

Компания Inditex трансформирует свои принципы работы по всему миру и оптимизирует сеть, сокращая количество физических точек, в частности аналогичные процессы сейчас проходят и на рынке Китая.

Администрация черкасского ТРЦ была заранее проинформирована о выходе брендов, ведь испанская сторона предупредила о расторжении договора аренды еще полгода назад. Предварительно известно, что магазины Bershka, Pull&Bear и Stradivarius прекратят свою работу в черкасском комплексе в феврале 2027 года.

Пока руководство ТРЦ не разглашает, какие именно операторы займут высвободившиеся площади, однако уверяет, что это станет "приятным сюрпризом для посетителей".

Что известно об Inditex

Inditex – испанская компания, владеющая сетями магазинов одежды и аксессуаров. В состав компании, представленной в Украине, входят бренды Zara, Zara Home, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius, Oysho, LEFTIES и Massimo Dutti.

24 февраля 2022 года Inditex полностью закрыл все торговые точки в Украине и приостановил онлайн-торговлю из-за соображений безопасности

С тех пор Inditex перестала доставлять товары в Украину, но продолжала платить налоги и заработную плату своим 1000 украинских работников. Также Inditex сохраняла свои договоры аренды с арендодателями при закрытии магазина, но не разглашала, на каких условиях.

Бренды одной из крупнейших в мире дистрибьюторских групп в индустрии моды Inditex официально вернулись в Украину в марте 2024 года.