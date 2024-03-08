- Категория
- Ритейл
- Дата публикации
-
Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho официально возвращаются в Украину, - МИД
Бренды одной из крупнейших в мире дистрибьюторских групп в индустрии моды Inditex – Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home официально возвращаются в Украину.
Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.
Отмечается, что по поручению президента Украины с 2022 года МИД ведет системную работу со всеми ведущими международными брендами, покинувшими украинский рынок из-за начала полномасштабной войны РФ для восстановления их работы в Украине.
"Возвращение Inditex является следующим шагом после возобновления работы McDonald's, H&M и других", - подчеркнули в МИДе.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Там добавили, что возвращение крупных международных компаний на украинский рынок создает новые рабочие места, предоставляет им доступ к качественным товарам и услугам, поддерживает экономику Украины во время войны и углубляет ее интеграцию в мировую экономику, укрепляет доверие международного бизнеса и инвесторов в наше государство. победу.
Напомним, все магазины компании Inditex, среди которых были бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti и Bershka, были закрыты 24 февраля 2022 года, в день полномасштабного вторжения России.
С тех пор Inditex перестала доставлять товары в Украину, но продолжала платить налоги и заработную плату своим 1000 украинских работников. Также Inditex сохраняла свои договоры аренды с арендодателями при закрытии магазина, но не разглашает, на каких условиях.
Когда откроют магазины
Ранее Financial Times писало, что Zara готовится к открытию магазинов в Украине, которые она закрыла после начала полномасштабного вторжения.
Это важный шаг, подчеркивающий хрупкую "новую нормальность" жизни в нескольких украинских городах. Компания Inditex уже сообщила арендодателям, что в начале апреля в Украине после двухлетней паузы начнут открываться магазины популярного бренда одежды.
Испанский ритейлер планирует открыть 50 из 84 магазинов в Украине. Работа будет возобновляться постепенно – сначала откроются 20 магазинов, в том числе три – в торговых центрах Киева. Сроки открытия других магазинов еще не определены.
34 магазина, которые останутся закрытыми, находятся в южных и восточных областях Украины, непосредственно пострадавших от войны, где украинское правительство запретило коммерческую деятельность.
В компании подчеркнули, что Inditex будет придавать приоритет безопасности сотрудников и клиентов и адаптировать свои планы к рыночным обстоятельствам. Некоторые украинские сотрудники уже отправлены на обучение в Польшу для подготовки к возвращению на работу.