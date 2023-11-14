H&M откроет магазин в ТРЦ River Mall и Retroville в Киеве: названа дата

Шведский ритейлер H&M вернется к работе в торговых центрах River Mall и Retroville в Киеве в четверг, 16 ноября. Также в ближайшие недели возобновят работу остальные столичные магазины H&M, в том числе в ТРЦ SkyMall и Dream Town.

Об этом сообщает Forbes Ukraine.

Отмечается, что магазин H&M площадью около 2400 кв. м возобновляет работу около четвертой входной группы ТРЦ Retroville.

16 ноября H&M также откроет магазин в ТРЦ River Mall.

Покупателям ритейлер презентует женскую, мужскую и детскую одежду для осенне-зимнего сезона.

Кроме того, в ближайшие недели возобновят работу остальные столичные магазины H&M, в частности в SkyMall и Dream Town.

Заметим, в Киеве уже два магазина H&M возобновили робот в ТРЦ Lavina Mall и Respublika Park.

Как писало издание NV со ссылкой на источники, в ноябре-декабре H&M откроет магазины не только в Киеве, но и во львовском ТРЦ Victoria Gardens.

Далее компания планирует возобновить работу в Одессе (в ТРЦ Riviera) и Харькове (в ТРЦ Nikolsky).

СПРАВКА:

H&M основана в 1947 году в Швеции. Кроме бренда H&M компании принадлежат марки COS, Monki, Other Stories, Weekday, ARKET и Afound, а также сеть магазинов товаров для дома H&M Home. В Украине компания открыла первый магазин в 2018 году в Киеве. За следующие три года в столице, Харькове, Одессе и Львове ритейлер открыл еще около десятка торговых точек.