Польская сеть брендовых вещей со скидками HalfPrice открывает магазин в Украине

Сеть HalfPrice, принадлежащая польскому ритейлеру CCC, открывает 9 ноября свой первый флагманский магазин в ТРЦ Respublika Park в Киеве.

Об этом сообщает Ассоциация ритейлеров Украины.

Отмечается, что общая площадь магазина составляет более 1800 кв. м.

HalfPrice предлагает широкий выбор брендовой одежды, обуви, аксессуаров, косметики, игрушек и товаров для дома известных брендов по очень привлекательным ценам.

Магазин основан на концепции off-price, в рамках которой предлагает покупателям брендовые товары высокого качества с значительными скидками. Это возможно благодаря покупателям, которые тесно сотрудничают с брендами по всему миру и каждый день ищут самые лучшие предложения. Коллекция в сети постоянно растет и меняется, и каждый день на полках можно найти новые товары – от люксовых брендов до самых популярных.

"HalfPrice — это новый игрок на рынке Украины, и открытие его первого магазина в ТРЦ Respublika Park — важное событие для поклонников моды и выгодных покупок. состояния", - рассказала генеральный директор ТРЦ Respublika Park Юлия Счастливая.

"HalfPrice был создан с мыслью о "охотниках за скидками". В наших магазинах часто можно найти единичные экземпляры по очень привлекательным ценам. Поэтому стоит спешить с покупкой – ведь на следующий день товара вашей мечты может уже не быть на полке", - рассказывает Йоанна Чижевская, вице-президент по продажам HalfPrice.

Отметим, что HalfPrice дебютировал в Польше в начале мая 2021 года. Сегодня сеть представлена в девяти странах Центральной и Восточной Европы, где уже открыли более 100 магазинов.

Недавно стало известно, что польская сеть магазинов одежды для женщин Greenpoint планирует в 2024 году выйти на рынок Украины, открыв в Украине 20 франчайзинговых магазинов. Украина должна стать первым зарубежным рынком для Greenpoint с физическими магазинами.