H&M планирует открыть большинство магазинов в Украине в ноябре

H&M Group продолжает следить за развитием событий в Украине и снова планирует постепенно открыть большинство магазинов с ноября 2023 года.

Об этом сообщает Ассоциация ритейлеров Украины.

Там напоминают, что H&M Group временно закрыла свои магазины в Украине 24 февраля 2022 года.

В настоящее время компания находится в тесном диалоге с партнерами и представителями власти и планирует постепенно возобновить работу большинства своих магазинов в стране с ноября 2023 года.

"Прошедшие полтора года были сложными для наших коллег в Украине, но все они оставались невероятно сильными и устойчивыми. После длительных обсуждений с глобальными и местными заинтересованными сторонами мы готовы начать процесс повторного открытия большинства наших магазинов", - сказал Мемет Арисой, региональный менеджер H&M региона Восточная Европа.

Он добавил, что компания будет продолжать поддерживать своих коллег, чтобы возобновить деятельность наилучшим и безопасным способом и снова пригласить клиентов в магазины.

Также сообщается, что H&M Group поддерживает контакты с местными заинтересованными сторонами относительно того, как лучше поддержать страну и местные общины в процессе их восстановления.

"В дополнение к предварительным пожертвованиям в поддержку людей в Украине, H&M Group будет сотрудничать с организациями на местах и участвовать в программах помощи и восстановления", - говорится в заявлении компании.

Как отмечается, H&M Group продолжает следить за развитием событий в Украине, одновременно осуществляя подготовку к повторному открытию большинства магазинов H&M, где это возможно. При этом отмечается, что безопасность работников и клиентов всегда будет главным приоритетом.

Информацию о возобновлении работы в конкретных локациях в H&M Group обещают предоставить позже.

Напомним, испанская компания Inditex SA, владеющая такими брендами, как Zara, Bershka, Stradivarius и Pull & Bear, приостановила работа, хотя неоднократно представители и СМИ сообщали, что компания намерена возобновить работу на украинском рынке.

Отметим, шведский ритейлер IKEA стремится "как можно скорее" возобновить деятельность в Украине, однако не называет конкретных сроков.