В Україні незабаром можуть відновити роботу бренди, які призупиняли її через війну

Багато західних брендів, що залишили український ринок після початку війни, повернуться сюди ще до кінця року.

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Про це розповів голова Української ради торгових центрів (УРТЦ) Максим Гаврюшин.

"Крім McDonald’s, в Україні вже відкрилося багато інших брендів, які, можливо, зробили це не так гучно. На початку липня відкрився Adidas, і це залишилося поза увагою ЗМІ. Це була знакова подія зокрема й для McDonald’s", - зауважив Гаврюшин.

За його словами, не так багато брендів ще не відновили свою роботу: польські, турецькі бренди вже повернулися на ринок України.

"Фактично, серед тих, хто ще не відновив свою роботу, перебувають бренди компанії Inditex: Zara, Pull & Bear, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti, а також H&M. Це останні великі компанії, що не працюють в Україні", - розповів Гаврюшин.

Він зазначив, що основним критерієм, який гальмує повернення цих компаній на український ринок, є бюрократія.

"Для цих компаній дуже важливим є фактор безпеки своїх співробітників. Я знаю, що українські офіси дуже наполегливо звертаються до головних офісів з проханнями розпочати роботу. Адже компанії протягом майже 6 місяців не мають змоги заробляти, хоча, наскільки я знаю, зарплату працівникам виплачували", - зазначив Гаврюшин.

Він вважає, що ще цього року компанії, які ще не відкрилися, можуть відновити свою роботу. Спочатку це стосуватиметься Києва та регіонів, де не ведуться активні бойові дії.

У тих обласних центрах, де немає змоги відкритися, поблизу яких ведуться бойові дії, як, наприклад, у Дніпрі чи Запоріжжі, Харкові, буде працювати можливість купити речі через інтернет.

"Асортимент товарів не зміниться. Ті бренди, які зараз будуть відкриватися, будуть залишати той самий асортимент товарів, як і в магазинах в Європі. Це будуть ті ж товари, які б вони завозили, якби не було війни. Тобто це будуть нові колекції, які зараз продаються в Польщі або іншій європейській країні", — зазначив голова УРТЦ.

Нагадаємо, український офіс McDonald’s поетапно відновить роботу деяких ресторанів у Києві та на заході України.