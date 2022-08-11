Офіційно: McDonald’s відновлює роботу в Україні

Український офіс McDonald’s поетапно відновить роботу деяких ресторанів у Києві та на заході України. Про це повідомила пресслужба компанії.

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McDonald’s провів консультації і обговорення з українськими посадовцями, постачальниками та фахівцями з безпеки. Компанія також звернула увагу на прохання своїх співробітників повернутися до роботи.

"Ми вирішили запровадити поетапний план відновлення роботи деяких ресторанів у Києві та на заході України, де інші бізнеси безпечно відновили роботу", - заявили в McDonald’s .

Протягом кількох наступних місяців компанія з партнерами відновить ланцюги постачання продуктів у ресторани, підготовить заклади до обслуговування клієнтів та поверненить команди ресторанів у робоче середовище.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ у червні розпочало переговорний процес з українським офісом McDonald's та штаб-квартирою компанії в США щодо відкриття ресторанів мережі в Україні. Після цього з'являлися повідомлення, що McDonald's відкриє свої заклади 1 серпня, але згодом мережа спростувала це. Однак переговори щодо поновлення роботи McDonald's в українських містах продовжились.

Після офіційної заяви українського офісу про поетапне відкриття очільник МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що тепер підготовка до безпосереднього відкриття дверей ресторанів займе ще певний час.

"Але головне, що є політичне рішення: Мак повертається. Як ви знаєте, ми вели довгі переговори і переконували McDonald‘s відновити роботу в Україні. Я вдячний керівництву компанії за ухвалене рішення. І окрема подяка усім, хто долучився до цієї адвокації у США та в Україні", - повідомив про результаті переговорів Кулеба у своєму Facebook.

Він додав, що відновлення роботи мережі ресторанів фастфуду це ще й робочі місця та податки до українського бюджету, що є вкрай важливо для української економіки під час війни.